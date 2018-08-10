В Генном фонде Эстонии начал трудиться робот 1 10.08.2018, 19:25

На своем рабочем месте робот будет помогать разделять собираемую кровь на компоненты

Генный фонд Эстонии принял на работу необычного сотрудника. Им стал робот, который, как предполагается, значительно ускорит сбор генных данных жителей страны. На своем рабочем месте робот будет помогать разделять собираемую кровь на компоненты, пишет rus.err.ee.

«С помощью этой машины, которая выделяет ДНК, теперь мы можем за полтора часа обрабатывать около ста генетических проб. Раньше этот процесс вручную занимал около недели, при этом одновременно обрабатывались не 96 проб, а лишь 24», — рассказал руководитель лаборатории биобанка Генного фонда Эстонии Стевен Смит телеканалу «ETV+» 9 августа (цитата по Rus.err.ee).

За две недели робот уже извлек более четырех тысяч генетических проб. А генотипирование — один из самых важных элементов исследования — удалось провести на более чем десяти тысячах образцов.

По словам Смита, если интерес населения к генному донорству возрастет, с таким помощником специалистам уже не нужно будет сидеть ночами, не успевая обработать материал.

Эстонский генный фонд (ЭГФ) Тартусского университета является базой, который описывает данные родословных, состояния здоровья, а также генных исследований добровольных доноров ДНК. Эти данные позволяют проводить научные исследования, которые дают ученым возможность понять, как генетическая информация и ее изменения влияют на развитие индивидуума, его старение, благосостояние и заболевания, отмечает ТАСС.