Российские казаки собираются охранять границу России с Беларусью 24 10.08.2018, 19:30

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Зачем Кремль идет на такой шаг?

Что это: ответ на 30-дневный безвизовый режим Беларуси для гостей с западных стран или борьба с контрабандой - ответ на эти вопросы попытался найти «Белсат».

Нашего героя зовут Сергей. Он живет в деревне Яново Ветковского района, что на Гомельщине в Беларуси. Буквально через 300 метров начинается Россия. Граница пока условная, но вскоре с российской стороны ее начнут охранять казаки и дружинники.

«Никто здесь не ходит, никому здесь ничего не надо. Здесь вот только лисички ходят собирать, и все», – говорит Сергей Магонов, житель д. Яново.

Если никто здесь не ходит, то зачем такие меры? В комментарии порталу Naviny.by чиновник Сергей Русских из Администрации Хиславичского района Смоленской области необходимость таких действий объяснил просто: «Есть пограничная зона, вот и создаются дружины».

Российский чиновник отметил, что добровольный патруль появится уже в течение этого месяца.

«Со стороны Администрации было сделано все необходимое – сформированы списки и поданы документы, теперь происходит оформление. Дружины будут работать при пограничной службе, а это структура ФСБ. Они проводят проверку», – объясняет Сергей Русских, администрация Хисловичского района, Россия.

Могилевский правозащитный сайт Mspring.online назвал создание дружины ответом россиян на введение в Беларуси тридцатидневного безвиза. Правозащитники отмечают, что кроме беспокойства из-за возможного наплыва иностранцев есть еще одна причина – большое количество контрабанды, поступающей в Россию из Беларуси.

Однако некоторые считают, что это исключительно политический шаг на фоне пищевых, газовых и других войн между официальными Минском и Москвой.

«Скорее всего, это очередной для Лукашенко кивок пальчиком от Путина:« Саша, ты дождешься, что завтра я тебя обвиню в том, что ты союзное государство похоронил», – говорит Владимир Кацора, общественный деятель, Гомель.

Что бы ни было причиной, местные жители не приветствуют таких мер со стороны соседей-россиян.

Жители приграничной зоны, Гомель

«Зачем оно нам надо? Это та же самая война! Что нет? А мы хотим мира и дружбы».

«Граница… Зачем она? Сейчас взял и собрался, и пошел».

«Так кто их знает? Глупостью занимаются, вот и все».

«Мы живем спокойно. У нас собака лает».

В феврале 2017 года ФСБ возобновила на территории России пограничную зону в Брянской, Псковской и Смоленской областях. Ее не существовало с 1995 года, когда был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Беларуси и России. Тогда эту меру российская сторона пояснила ответом на введение Беларусью 5-дневного «безвиза» для иностранцев.