закрыть
10 августа 2018, пятница, 20:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Российские казаки собираются охранять границу России с Беларусью

24
  • 10.08.2018, 19:30
  • 4,061

Зачем Кремль идет на такой шаг?

Что это: ответ на 30-дневный безвизовый режим Беларуси для гостей с западных стран или борьба с контрабандой - ответ на эти вопросы попытался найти «Белсат».

Нашего героя зовут Сергей. Он живет в деревне Яново Ветковского района, что на Гомельщине в Беларуси. Буквально через 300 метров начинается Россия. Граница пока условная, но вскоре с российской стороны ее начнут охранять казаки и дружинники.

«Никто здесь не ходит, никому здесь ничего не надо. Здесь вот только лисички ходят собирать, и все», – говорит Сергей Магонов, житель д. Яново.

Если никто здесь не ходит, то зачем такие меры? В комментарии порталу Naviny.by чиновник Сергей Русских из Администрации Хиславичского района Смоленской области необходимость таких действий объяснил просто: «Есть пограничная зона, вот и создаются дружины».

Российский чиновник отметил, что добровольный патруль появится уже в течение этого месяца.

«Со стороны Администрации было сделано все необходимое – сформированы списки и поданы документы, теперь происходит оформление. Дружины будут работать при пограничной службе, а это структура ФСБ. Они проводят проверку», – объясняет Сергей Русских, администрация Хисловичского района, Россия.

 

Могилевский правозащитный сайт Mspring.online назвал создание дружины ответом россиян на введение в Беларуси тридцатидневного безвиза. Правозащитники отмечают, что кроме беспокойства из-за возможного наплыва иностранцев есть еще одна причина – большое количество контрабанды, поступающей в Россию из Беларуси.

Однако некоторые считают, что это исключительно политический шаг на фоне пищевых, газовых и других войн между официальными Минском и Москвой.

«Скорее всего, это очередной для Лукашенко кивок пальчиком от Путина:« Саша, ты дождешься, что завтра я тебя обвиню в том, что ты союзное государство похоронил», – говорит Владимир Кацора, общественный деятель, Гомель.

Что бы ни было причиной, местные жители не приветствуют таких мер со стороны соседей-россиян.

Жители приграничной зоны, Гомель

«Зачем оно нам надо? Это та же самая война! Что нет? А мы хотим мира и дружбы».

«Граница… Зачем она? Сейчас взял и собрался, и пошел».

«Так кто их знает? Глупостью занимаются, вот и все».

«Мы живем спокойно. У нас собака лает».

В феврале 2017 года ФСБ возобновила на территории России пограничную зону в Брянской, Псковской и Смоленской областях. Ее не существовало с 1995 года, когда был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Беларуси и России. Тогда эту меру российская сторона пояснила ответом на введение Беларусью 5-дневного «безвиза» для иностранцев.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»