Тесть и теща Трампа получили американское гражданство 1 10.08.2018, 19:40

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Виктор и Амалия Кнавс

Уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс приняли присягу граждан США.

Родители Мелании Трамп, жены президента США, получили американское гражданство.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на их адвоката, пишет «Европейская правда».

Уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс приняли присягу граждан США на частной церемонии на Манхэттене.

Пара жила в США на основании грин-карты, спонсором которой выступила Мелания Трамп.

Мелания Трамп получила гражданство США в 2006 году по прибытии в страну по визе Эйнштейна для людей с "чрезвычайными способностями" в 2001 году, когда работала моделью.

По иммиграционному законодательству США, родители Мелании Трамп должны иметь грин-карты не менее пяти лет, прежде чем получить возможность подать заявку на получение гражданства. Их адвокат утверждает, что они соблюли это требование.