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Движение перекроют надолго: просевший на МКАД мост будут ремонтировать полностью

  • 10.08.2018, 20:47

Движение на «просевшем мосту» закроют уже завтра.

Движение по внешней стороне МКАД на путепроводе в районе Игуменского тракта будет закрыто с 9 утра 11 августа. Сроки ремонта продлены более чем на месяц.

Как сообщил «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик, это связано с тем, что после демонтажа пролетного строения путепровода на внутренней части кольцевой и проведения дополнительных исследований мостового сооружения было принято решение о необходимости демонтировать и заменить балки и с внешней стороны.

— Поскольку объемы работ увеличились, сроки их проведения тоже были продлены: завершить их планируется к 7 ноября, а не к 1 октября, как предполагалось изначально, — добавил Ярошик.

Напомним, путепровод на МКАД в районе Игуменского тракта просел 1 августа. Причина случившегося — дефект одного из перекрытий.


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