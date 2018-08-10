Павлюк Быковский: Теперь о «Немецкой волне» знают конвоиры белорусских тюрем 1 10.08.2018, 20:58

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Вышедший на свободу журналист рассказал, как проводил ликбез в ИВС.

10 августа после допроса в следственном комитете Беларуси освободили корреспондента Deutsche Welle в Минске Павлюка Быковского, сообщает «Радыё Свабода».

Павлюк Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок заканчивался в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с конфискацией электронных носителей информации. Deutsche Welle обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского:

- На условия содержания я жаловаться не могу - это обычные условия для ИВС.

Это не перый опыт попадания белорусского журналиста в следственный изолятор, до меня многие журналисты там сидели. Я вижу, что меня встретили на воле журналисты - это хорошо и очень приятно. Думаю, что солидарность журналистов - это очень важная вещь. Мне говорили, в том числе конвоиры, что происходит. Для «Немецкой волны», где я работаю, произошло увеличение круга людей, которые о ней знают. Cегодня о «Немецкой волне» знают конвоиры и заключенные, - рассказал Павлюк Быковский.

На арест журналистов и обыски в редаккциях tut.by и БелаПАН последовала оперативноая и жесткая международная реакция.

Со требованием освободить журналистов выступили Совет Европы, «Репортеры без границ». Евросоюз также призвал освободить журналистов. С заявлениями также выступили МИД Германии, фракция ХДС/ХСС в Бундестаге, посольство США в Беларуси и некоторые другие европейские дипломаты.

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Кристофер Смит заявил, что американское правительство должно сделать защиту патриотов и журналистов Беларуси главным приоритетом в отношениях с Лукашенко.

8 августа редакции tut.by и БелаПАН посетили дипломаты из США и Евросоюза.

Ранее также появилась информация, что если журналисты не будут освобождены, то у режима Лукашенко могут отобрать право на проведение Европейских игр.