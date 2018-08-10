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Никол Пашинян призвал Кремль смириться с новой политической ситуацией в Армении

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  • 10.08.2018, 21:07
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Никол Пашинян
Фото: news.am

Премьер Армении ответил Сергею Лаврову.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает Россию, смириться с новой политической ситуацией в Армении. Об этом Пашинян заявил отвечая министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщает РИА Новости.

«В стране сейчас отличающаяся ситуация  и мы все, как и русские партнеры, должны приспособиться к этой ситуации», — заявил Никол Пашинян.

Раздражение Сергея Лаврова вызвал факт задержания высокопоставленных чиновников. По словам главы МИД России, события в Армении развиваются против заявлениям новых властей.


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