Посол спецназначения 3 Кирилл Нежданский

10.08.2018, 21:22

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Михаил Бабич

Фото: tatarstan.ru

Белорусские власти не в восторге от кандидатуры Бабича.

В затянувшейся многозначительной белорусско-российской паузе вокруг фигуры нового посла России в Минске новый поворот: 3 августа РБК со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ сообщил, что он может получить полномочия и статус спецпредставителя президента РФ в Беларуси.

Потенциальному послу РФ в РБ, а пока полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилу Бабичу сулят особый статус и специальные полномочия. «Он станет не просто послом, а послом специального назначения с особым мандатом от первого лица.

В зону ответственности нового посла войдут не только традиционный дипломатический функционал, но и широкие полномочия по развитию политических и экономических связей, а также курирование интеграционных процессов Союзного государства», - утверждал Telegram-канал «Нижегородский олень».

Всё оказалось еще серьезнее: по версии РБК, Бабичу может быть и юридически, а не только фактически придан статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали послы РФ в Украине Виктор Черномырдин (2001-09гг.) и Михаил Зурабов (2009-16гг.). Как объясняют это источники РБК? Источник, близкий к Кремлю, напирает на то, что «поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями».

Источник, близкий к МИД РФ, поясняет: «Помимо традиционной дипломатической работы по линии МИДа он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства».

Иными словами, у президента РФ Владимира Путина есть шанс разгрузиться от решения множества частных проблем, связанных с белорусско-российскими отношениями, делегировав эти полномочия послу. При таком подходе нет нужды дожидаться очередного саммита РФ и РБ: новый посол способен решить любой вопрос непосредственно - как с Александром Лукашенко, так и с теми или иными российскими госорганами. По сути, это не только повышение статуса посла, но и повышение статуса белорусско-российских отношений.

«Если Михаил Бабич действительно получит ранг спецпредставителя президента, это станет свидетельством очевидной приоритизации белорусского направления как в целом во внешней политике России, так и в политике на пространстве СНГ», - заявил ресурсу по этому поводу директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

Полуофициальная российская версия, объясняющая особый статус и полномочия Бабича, тем не менее из Минска может выглядеть совершенно иначе. Политическими силами, частью белорусской номенклатуры и особенно украинскими партнерами официального Минска титул «спецпредставитель президента РФ в Беларуси» наверняка будет воспринят чуть ли не как аналог генерал-губернаторского, что неизбежно спровоцирует соответствующие политические спекуляции как в Минске, так и в Киеве.

Не слишком выигрышной выглядит и аналогия между функционалом нового российского посла-спецпредставителя в РБ и аналогичными полномочиями Черномырдина и Зурабова: механический перенос в российско-белорусские отношения опыта российско-украинских отношений, который, мягко говоря, трудно назвать удачным, вряд ли сработает на усиление интеграции - скорее, наоборот.

При этом Минск и Москва ведут сложную дипломатическую игру вокруг агремана для Михаила Бабича с июня. Два года назад, летом 2016г., нынешний потенциальный посол в Минске готовился стать послом в Киеве, но не получил агремана.

В последней декаде июля 2018г. кандидатура Бабича прошла согласование в комитете Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитете СФ по международным делам, однако никаких официальных подтверждений от МИД РБ пока нет. Минск как бы намекает, что не в восторге от кандидатуры Бабича, и затягивает вопрос с новым послом, то ли выражая солидарность с Украиной, то ли пугая возможностью отказа в агремане.

Похоже, Москва включает ответный троллинг, причем как в отношении Минска, так и в отношении Киева. С одной стороны, она демонстрирует, что готова сделать нового посла административно и политически сильной фигурой, как того хотела бы белорусская сторона, с другой - почему-то такое усиление сопровождается титулом «спецпредставитель президента РФ в Беларуси» и двусмысленными аналогиями с Украиной. Вероятно, ситуация разрешится не ранее осени.

Пока же интересы РФ в Минске продолжает представлять посол Александр Суриков.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»