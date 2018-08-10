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CNN: Северная Корея отклонила все требования США по денуклеаризации

  • 10.08.2018, 21:45
Фото: utro.ru

Вашингтон выдвигал и продолжает выдвигать конкретные решения конфликта.

КНДР отклонила все предложения США по ядерному разоружению, сообщили CNN источники в дипломатических кругах, сообщает "Новое время".

По словам собеседников телеканала, Вашингтон выдвигал и продолжает выдвигать "конкретные предложения о начале и достижении конечной точки полностью подтвержденной денуклеаризации", включая сроки денуклеаризации.

Однако Северная Корея отклонила все эти предложения, считая их "гангстерскими", сказал один из источников.

В США считают, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов. В то же время Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения и просит отменить санкции "в ответ на добрые намерения".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним. По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".


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