«Только вместе мы освободим тех, кто страдает за нашу свободу!» 2 10.08.2018, 21:53

Дмитрий Полиенко

Активисты призывают к солидарности с политзаключенным Полиенко.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист Вячка Косинеров:

- Последняя информация из Бобруйской исправительной колонии, в которой в заложниках режима находится Дмитрий Полиенко, анархист, заключенны в тюрьму за свои взгляды.

Со здоровьем у Дмитрия уже все более-менее, администрация идет навстречу по вопросам, которые касается состояния Дмитрия.

Однако наш друг и товарищ продолжает находиться в определенной информационной изоляции.

Администрация колонии в лице самого заместителю заведующего колонии лично читает письма Дмитрия. Причем как те, что приходят к нему с воли, так и те, которые присылает из колонии Полиенко.

Например, если Дмитрий пишет что-то связанное с острыми политическими вопросами и процессами (защита Куропат), заместитель заведующего колонии советует ему переписать письмо.

Таким образом, за последнее время мы получаем от него только открытки или коротенькие письма, в которых он не имеет возможности написать все то, чем хотел бы поделиться с друзьями и неравнодушными людьми.

Это также касается и журналов, на которые подписан Дмитрий. Если в них озвучивается какая-то "неугодная" тематика, журнал могут просто не отдать заключенному.

Призываем к солидарности с узником совести, Дмитрием Полиенко, ведь только вместе мы освободим тех, кто страдает за нашу свободу!