Видеофакт: Десятки тысяч румын требуют отставки правительства 10.08.2018, 22:10

В Бухаресте проходят антикоррупционные митинги.

Демонстранты вышли на улицы Бухареста с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов, сообщает «Радыё Свабода».

Протестующие держали в руках флаги Румынии и Евросоюза, скандируя: «Справедливость, а не коррупция!» Акция с призывом к протесту были начаты в социальной сети Facebook. По данным местных СМИ, в акции протеста приняли участие от 30 до 50 000 человек.