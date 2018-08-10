Какие продукты улучшат ваш сон 10.08.2018, 22:29

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Хороший сон - важная составляющая здоровья.

У вас проблемы со сном? Мы все имеем их иногда. Хороший сон, сегодня это скорее привилегия, поскольку наш современный мир — сплошной стресс. Вам может стать трудно засыпать и чувствовать себя отдохнувшим, пишет kopilohka.ru.

Важную роль играют стресс и электромагнитные частоты мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств. Яркие огни и многие другие факторы могут повлиять на вашу нервную систему и гормоны сна, что в конечном итоге влияет на качество сна.

Почему важно хорошо спать.

Многие факторы, как внешние, так и внутренние, могут влиять на мозг, гормоны и нервную систему, которые могут компенсировать ваш сон или лишить качественного сна. Самое легкое, что нужно сделать, это выпитьснотворное, но хорошее ли это решение?

Известно, что снотворные таблетки имеют побочные эффекты, такие как головокружение, запор, боль в желудке, трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью и повреждение центральной нервной системы.

Сон очень важен. Когда мы лишены сна, способности вашего тела функционировать оптимально теряются. Ваши умственные способности когнитивного мышления нарушены, происходит снижение моторных навыков, истощаются уровни энергии, и вы подвергаетесь еще большему риску заражения болезнями и состояниями здоровья, такими как ожирение, диабет и рак.

Банан и корица для улучшения сна.

Вы будете чувствовать себя лучше, лучше работать и поможете себепредотвращать определенные заболевания, если, по крайней мере, будете спать восемь часов каждую ночь. Вам не нужны побочные эффекты снотворных, но что вы можете сделать? Вам поможет банан и чай с корицей.

Бананы богаты калием и магнием, но многие люди не знают, что банановая кожура имеет еще больше содержания калия и магния, чем сам банан, а ведьмы ее часто выбрасываем как мусор.

Магний для стресса.

С помощью этого простого рецепта вы можете получить преимущества калия и магния в банановой кожуре. Калий и магний полезны для нервной системы и идеально подходят для расслабления мышц. На самом деле, магний является самым важным минералом для расслабления мышц и может уменьшить мышечные судороги наряду с другими болями.

Когда вы подвергаетесь стрессу, угадайте, какой минерал иссякает из тела в первую очередь? Верно! Магний. Магний необходим, чтобы справиться со стрессом, который позволяет вам расслабиться и уснуть.

Чай из корицы для стабилизации и улучшения сна

Коричный чай это один из лучших способов сбалансировать уровень сахара в крови. Когда уровень сахара в крови находится в равновесии, ваши гормоны могут работать таким образом, чтобы лучше спать.

Если уровень сахара в крови находится в беспорядке, тогда у вас может быть энергия ночью, или вы устанете в течение дня.

Используя лечебную ценность банана, банановую кожуру и корицу вы сможете побороть бессонницу.

Банан и корица. Чай для хорошего сна.

Ингредиенты:

• 1 органический банан (с кожурой), хорошо промытый

• 1 небольшой горшок с водой

• корица

Инструкции:

1. Вы просто должны отрезать два конца банана (сверху и снизу)

2. Положите банан в кастрюлю с кипящей водой.

3. Варите в течение примерно 10 минут. Посыпьте немного корицы в воду. Если вы хотите добавить немного стевии для подслащивания, вы можете это сделать. Стевия помогает сбалансировать уровень сахара в крови перед сном.

4. Добавьте больше корицы при желании и можете наслаждаться.