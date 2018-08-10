«Только наша солидарность освободит Геннадия Федынича и Игоря Комлика» 10.08.2018, 22:59

Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

Белорусы продолжают поддерживать лидеров независимого профсоюза.

Десятый день суд Советского района Минска рассматривал уголовное дело по обвинению председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика в «уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси).

Поддержать лидеров независимого профсоюза пришли десятки белорусов. Свою солидарность с профсоюзом РЭП выразили и читатели сайта Сharter97.org:

«Мы являемся частью Европы.Что здесь происходит? Куда смотрит западная Европа?. Идет травля независимых журналистов, независимых профсоюзов, простых людей имеющих свое мнение, которое отличается от безграмотной политики власти»

«Нужно быть солидарными. Только наша солидарность освободит Геннадия Федынича и Игоря Комлика»

«Дело просфоюзов шито белыми нитками. Абсолютно бездарно и глупо. А судьи не думают, что могут оказаться на скамье подсудимых?»

«Профсоюз РЭП - самые настоящие герои современной Беларуси. Спасибо им за помощь простым белорусам»

«Провластные профсоюзы - не чета РЭПу. Эти холуи пикнуть бояться, а РЭП стоит горой за простых белорусов»

«Дорогие друзья, вспомните, сколько раз независимый профсоюз помагал нам. Сегодня самое время отблагодарить их и помочь им словом солидарности», - заявили читалели Сharter97.org.