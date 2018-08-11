В Румынии почти 200 тысяч человек вышли антикоррупционный митинг

В Румынии почти 200 тысяч человек вышли антикоррупционный митинг3
- 11.08.2018, 8:04
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Полиция применила спецсредства.
В столице Румынии городе Бухарест 10 августа около 185 тысяч человек вышли протестовать против коррупции, призывая правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы.
Об этом сообщают местные СМИ, пишет "Апостроф".
Люди недовольны, в частности, недавно принятыми поправками в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси. Также протестующие недовольны, что правящую Социал-демократическую партию возглавляет осужденный на тюремный срок политик Ливиу Драгни. Он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением.
Участники акции протеста скандировали "Революция!". На Площади победы произошли стычки протестующих с жандармерией, силовики для разгона использовали слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 170 человек.
В ответ на разгон протестующие отлавливают полицейских по одному и отбирают оружие. Полиция также охотится по городу за участниками акции.
"Жандармерия охотится за людьми далеко от площади Победы, как это было при Чаушеску в 1989 году!", - пишут в соцсетях.
Президент Румынии Клаус Иоханнис резко осудил насилие в отношении протестующих и потребовал объяснений министра МВД.