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Вслед за курсом рубля дна достиг и рейтинг Путина

  • 11.08.2018, 8:55
  • 3,031
Владимир Путин

«За» готовы проголосовать меньше половины россиян.

Параллельно со стремительным падением курса национальной валюты на фоне новостей об ужесточении Соединенными Штатами санкций в отношении РФ резкое снижение демонстрирует и рейтинг российского президента. По информации «Фонтанки», ссылающейся на результаты социологического опроса, если бы выборы главы государства проходили 12 августа, В. Путин не набрал бы и половины голосов.

ФОМ (Фонд «Общественное мнение» – ред.) провел опрос, чтобы определить, за кого проголосовали бы россияне, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, и пришел к выводу, что кандидатуру действующего главы Кремля поддержало бы всего 45% опрошенных, а это значит, что рейтинг гаранта всего за 3 месяца снизился более чем на 30 процентов.

Эксперты обращают внимание на то, что 45% – это исторический минимум, который за 20 лет правления Путина был достигнут всего раз – в 2013-м году.


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