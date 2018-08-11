Витис Юрконис: Суть белорусского режима не меняется 11.08.2018, 9:21

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Витис Юрконис

Фото: DELFI

Можно покрасить фасад, адаптировать словарь, но логика остается прежней.

Два независимых белорусских портала стали главными объектами действий властей, список изданий несколько шире. Обыски также прошли в редакциях государственной газеты «Культура», портала realt.by, дома у редактора издания «Белорусы и рынок» и корреспондента Deutche Welle, пишет Delfi.

К вечеру четверга всех задержанных отпустили. Но что это было?

Комментируя ситуацию белорусскому изданию "Хартия97", глава Союза журналистов Литвы (СЖЛ) Дайнюс Раздзявичюс назвал очевидным, что "даже если и были какие-то нарушения, то власти применяют совершенно неадекватные для ситуации средства". "Обыски, задержания, аресты – все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве", - отметил он.

Непохоже, продолжает Радзявичюс, что Минск держит курс на свободу слова: "Скорее наоборот – на то, чтобы как можно больше её ограничить". "И изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится", - признает глава СЖЛ и констатирует, что давление на СМИ в Беларуси не новость. В последние полгода и даже более власти соседней страны уже пробовали независимые издания на прочность, блокировали сайты независимых "Хартии97" (работает из Варшавы) и "Белорусского партизана". В момент блокироваки последнего, главный редактор "Хартии97" Наталья Радина заявила о создании "интернет-ГУЛАГа". Несмотря на сложности оба ресурса продолжают работать.

Литовский политолог Витис Юрконис ничего необычного в деле Белты не видит.

"В очередной раз была пауза, эпизод затишья и надежды, что, может быть, сейчас, вот на этот раз уж точно двинемся", - полагает он.

Он обращает внимание на время действий властей, которые политолог назвал репрессиями.

"Возникает вопрос, кто наверху не предусмотрел возможные риски для репутации страны или просто надеялись на то, что ЕС отдыхает, поэтому опустят глаза на очередной инцидент с правами человека в Беларуси". Так или иначе, говорит Юрконис, "суть режима не меняется".

"Можно покрасить фасад, адаптировать словарь, но логика остается прежней. И это разочаровывает больше всего, потому что происходящее вновь делает Беларусь объектом для тыкания пальцем на то, что сближение официального Минска с Европой при нынешней власти больше, чем на косметическом уровне вряд ли возможно,"- заключает эксперт.