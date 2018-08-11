В США работник аэропорта угнал пассажирский самолет 1 11.08.2018, 9:34

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Самолет пролетел приблизительно 50 километров.

Из международного аэропорта Сиэттл-Такома был угнан пассажирский самолет. Об этом сообщает пресс-служба транспортного узла в своем Twitter, пишет РБК.

Несанкционированный взлет на воздушном судне совершил сотрудник аэропорта. В этот момент в самолете, кроме него самого, не было других людей. Спустя некоторое время после вылета лайнер потерпел крушение в заливе Пьюджет.

Американский авиационный холдинг Alaska Air в своем Twitter уточнил, что угнанный самолет Bombardier Q400 принадлежал входящей в его группу авиакомпании Horizont Air. Инцидент, по данным компании, произошел в аэропорту Сиэттла около 8 часов вечера в пятницу, 10 августа (примерно 05:00 мск 11 августа). Разбился самолет около острова Кетрон.

«Мы устанавливаем личность находившегося на борту самолета, мы верим, что помимо него в лайнере не было ни пассажиров, ни членов экипажа», — говорится в сообщении Alaska Air.

Apparently someone stole a plane from SeaTac? Saw two fighter jets fly overhead then smoke pic.twitter.com/w0bveGUJQH — McKenna Brown (@mckenna_brown) 11 августа 2018 г.

В Федеральном авиационном управлении США телеканалу Fox News отметили, что ведомство пока собирает всю информацию и восстанавливает полную картину случившегося.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) 11 августа 2018 г.

Пользователь Twitter под ником bmbdgty разместил в своем микроблоге видео, на котором видно, предположительно, угнанные самолет. За ним в небе летел истребитель.

На время инцидента работа аэропорта была временно приостановлена, но в настоящее время она восстановилась.