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Манафорт обещал гендиректору банка высокую должность в обмен на кредит

  • 11.08.2018, 10:13
Пол Манафорт

В США продолжается суд над скандальным политтехнологом.

Менеджер Federal Savings Bank на заседании суда по делу Пола Манафорта рассказал, что политтехнолог быстро получил кредит в 16 миллионов долларов от финансового учреждения, генеральный директор которого хотел работать в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает «Новое время».

По словам Денниса Райко, гендиректор банка Стивен Келк хотел получить должность министра в администрации Трампа, для этого он требовал от Райко одобрения займа, сообщает The Washington Post.

Речь шла о должности министра финансов или министра жилищного хозяйства и городского развития.

По словам Райко, Келк требовал от него позвонить Манафорту сразу после победы Трампа на выборах.

Гендиректор банка обсудил с Манафортом детали предоставления кредита 27 июля 2016 года, а уже на следующий день политтехнолог получил ссуду.

Райко подчеркнул, что до того никогда не видел такой скорости предоставления кредитов.

Он дал показания в суде в обмен на иммунитет.

31 июля федеральный суд Александрия, штат Вирджиния, начал рассматривать дело Пола Манафорта. Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. И хотя прокуроры не обвиняют Манафорту связь с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинение во вмешательстве в дела свидетелей.


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