Кого могут освободить от полной оплаты ЖКУ по «тунеядскому» декрету 4 11.08.2018, 10:39

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Ситуации можно условно разделить на четыре блока.

Минтруда сформировало примерный перечень трудных жизненных ситуаций, по которым тех, кто попал под декрет по содействию занятости населению, полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Список был направлен в облисполкомы и комиссии. Ситуации можно условно разделить на четыре блока, пишет газета «Звязда».

Первый блок — состояние здоровья. Например, наличие у человека заболевания, которое является показанием к установлению инвалидности, но она по каким-то причинам пока не оформлена, длительное восстановление после травмы, прохождение курса лечения и реабилитации от наркозависимости.

Второй блок — необходимость ухода за детьми старше семи лет. Например, школьник стоит на диспансерном учете с хроническим заболеванием, обучается дома после болезни. Третий блок — необходимость постоянного или временного ухода за взрослыми нетрудоспособными гражданами. Четвертый — отсутствие возможности трудоустройства. Здесь могут быть такие объективные причины, как значительная удаленность места жительства от органов территориальной службы занятости, нерегулярная транспортная связь, отсутствие вакансий по специальности.

— Хочу сразу сказать, что этот перечень примерный, он не закрыт. У комиссии остается право принимать решение по каждой конкретной ситуации, — отмечает начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Те, кто подпадает под декрет «О содействии занятости населения», горячее водоснабжение начнут оплачивать по полным тарифам с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение — с 1 октября 2019 года.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.