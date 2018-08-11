Белорусские фанаты против властей 4 11.08.2018, 11:03

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Размышления после победы «Динамо» над «Зенитом».

Позавчерашний футбольный матч, в первую очередь, запомнился уверенной победой «Динамо-Минск». Но до конца первого тайма главной новостью все-таки был проход фанатов «Зенита» по Октябрьской. Дымы, флаги, оскорбительные кричалки в адрес омоновцев — все, как положено, пишет телеграм-канал «Баста».

Фанаты минского клуба когда-то отжигали не хуже. Были и выезды в 1000 человек, и оппозиционные лозунги в ответ на беспредел милиции. Смотрите, снятое в мае 2011 года во время матча с «Белшиной»:

Тогда в ответ на действия омоновцев фанаты «Динамо» стали скандировать «Ненавидим режим» и «Футбол для фанатов, а не для мусоров».

Не отставали и болельщики других клубов. Фанаты в Беларуси окончательно встало на патриотические позиции. Это нормально, так происходит везде. Но не в Беларуси. Тут у кое-кого мания преследования и куча фобий. Силовикам отдали приказ, и уже после матча Беларусь — Украина в октябре 2014 года, когда вся «Борисов-Арена» дружно скандировала патриотические лозунги, начались репрессии. Регулярно стали появляться новости об арестах фанатов, многие попали в тюрьмы. Дошло до того, что даже главе Белорусской федерации футбола Сергею Румасу пришлось подать голос в защиту болельщиков. Не помогло, конечно.

Переломным моментом для «Динамо-Минск» стал показательный арест известного фаната Виталия «Пумы» осенью 2016 года. После этого многие болельщики клуба объявили бойкот матчам:

«Однажды мы выбрали путь не быть серой массой, и этот путь нужно пройти до конца, поэтому ради солидарности со своим другом мы готовы пойти на худшее, что может выбрать фанат - отказ от посещения сектора», - говорится в заявлении болельщиков «Динамо-Минск».

Определенных успехов силовики добились — на стадионах стало потише. Но есть и другая сторона медали.

Вчера мы увидели настоящий результат работы спецслужб. Он одинаков для всех сфер жизни государства: свято место пусто не бывает. Это касается и патриотических организаций, и СМИ, и фанатского движа. Прессуете своих — ок, принимайте чужих. Фанатов, например. Агрессивных, организованных, ведущих себя в Минске как хозяева, готовых, если будет команда, разнести полгорода. Судя по беспомощно-напряженным лицам омоновцев во время марша фанатов «Зенита», они, вроде, поняли, что это не самый лучший вариант. Поймут ли власти?