закрыть
11 августа 2018, суббота, 12:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом

2
  • 11.08.2018, 11:11
  • 2,695

В погоне принимали участие истребители F-15.

Пользователи соцсетей опубликовали кадры, на которых видно, как самолет, предположительно похищенный из аэропорта Сиэтла, преследуют истребители, пишет РБК.

Один из очевидцев рассказал изданию Stl Today, что в погоне принимали участие истребители F-15. «Это было непостижимо, было как в кино», - сказал он.

Губернатор поблагодарил службу за то, что она обеспечила безопасность штата и подчеркнул, что пилоты показали готовность реагировать на подобные ситуации.

Работник международного аэропорта Сиэтл-Такома похитил самолет около 22:00 в пятницу, 10 августа (5:00 мск 11 августа). После этого он совершил несколько маневров в районе залива Пьюджет в штате Вашингтон и разбился рядом с островом Кетрон.

В авиакомпании Alaska Air, которой принадлежало воздушное судно, выразили уверенность в том, что на его борту не было пассажиров. Позже шериф округа Пирс исключил версию теракта и рассказал, что злоумышленнику 29 лет, он действовал в одиночку. «Большинство террористов не летают над водой кругами», - добавил он.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович