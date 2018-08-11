Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом 2 11.08.2018, 11:11

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В погоне принимали участие истребители F-15.

Пользователи соцсетей опубликовали кадры, на которых видно, как самолет, предположительно похищенный из аэропорта Сиэтла, преследуют истребители, пишет РБК.

Один из очевидцев рассказал изданию Stl Today, что в погоне принимали участие истребители F-15. «Это было непостижимо, было как в кино», - сказал он.

Губернатор поблагодарил службу за то, что она обеспечила безопасность штата и подчеркнул, что пилоты показали готовность реагировать на подобные ситуации.

More video of the stolen Q400 as it flew around the Seattle area. pic.twitter.com/Mzpuo4lvC2 — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 11 августа 2018 г.

Работник международного аэропорта Сиэтл-Такома похитил самолет около 22:00 в пятницу, 10 августа (5:00 мск 11 августа). После этого он совершил несколько маневров в районе залива Пьюджет в штате Вашингтон и разбился рядом с островом Кетрон.

“#BREAKING: A passenger jet stolen from an airport in Seattle has crashed after being chased by fighter jets.” https://t.co/l2TFALD39s pic.twitter.com/NjmitG9lUX — Freddy Mena (@dNak08) 11 августа 2018 г.

В авиакомпании Alaska Air, которой принадлежало воздушное судно, выразили уверенность в том, что на его борту не было пассажиров. Позже шериф округа Пирс исключил версию теракта и рассказал, что злоумышленнику 29 лет, он действовал в одиночку. «Большинство террористов не летают над водой кругами», - добавил он.