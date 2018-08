Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом

В погоне принимали участие истребители F-15.

Пользователи соцсетей опубликовали кадры, на которых видно, как самолет, предположительно похищенный из аэропорта Сиэтла, преследуют истребители, пишет РБК.

Один из очевидцев рассказал изданию Stl Today, что в погоне принимали участие истребители F-15. «Это было непостижимо, было как в кино», - сказал он.

Губернатор поблагодарил службу за то, что она обеспечила безопасность штата и подчеркнул, что пилоты показали готовность реагировать на подобные ситуации.

More video of the stolen Q400 as it flew around the Seattle area. pic.twitter.com/Mzpuo4lvC2