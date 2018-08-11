Эксперты выбрали лучшие подводные фото года 11.08.2018, 11:30

Фото: mymodernmet.com

За звание лучшего боролись свыше 2,1 тысяч снимков.

Лидеры были выбраны в четырех категориях, пишет korrespondent.net.

Журнал Scuba Diving назвал лучшие подводные фото 2018 года. Победителей выбирали из 2,1 тысячи снимков, разделенных на четыре категории: макро, широкоугольные и концептуальные фото, а также компактная камера.

Обладателем Гран-при стал фотограф Родни Барси, который запечатлел гигантского кита. Он получил денежный приз в размере тысячи долларов, а также путевку на морское путешествие.

"Это фото передает мистическую атмосферу, в которой я оказываюсь, каждый раз, когда погружаюсь в воду", - прокомментировал свой снимок фотограф.