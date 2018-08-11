«Интерфакс»: Обсуждается ограничение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России в Беларусь 2 11.08.2018, 11:32

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«Перетаможка» может стать невозможной.

Россия и Беларусь обсуждают соглашение, по которому беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику будут запрещены, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Беспошлинные поставки будут возможны только в согласованных объемах в рамках индикативных балансов", - уточнил он.

Министерство энергетики РФ не комментирует эту информацию.

По данным Белстата, Беларусь в январе-мае 2018 года импортировала из РФ нефтепродуктов на $677,6 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт нефти вырос на 37,6% до $2,8 млрд.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Как сообщалось, новая встреча вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Владимира Семашко по энергетическим вопросам запланирована на конец года.

Россия и Беларусь обсуждают цену на газ после 2019 года, Минск рассчитывает на снижение цены до внутрироссийского уровня. Кроме того, Россия запустила процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, в ходе которого к 2024 году будут отменены экспортные пошлины на нефть, что предполагает поставку нефти в Беларусь по мировым ценам. В настоящее время Беларусь покупает нефть РФ без экспортных пошлин, что позволяет существенно увеличить доходы от экспорта нефтепродуктов.