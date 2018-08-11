закрыть
11 августа 2018, суббота, 12:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Интерфакс»: Обсуждается ограничение беспошлинных поставок нефтепродуктов из России в Беларусь 

2
  • 11.08.2018, 11:32
  • 1,132

«Перетаможка» может стать невозможной.

Россия и Беларусь обсуждают соглашение, по которому беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику будут запрещены, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Беспошлинные поставки будут возможны только в согласованных объемах в рамках индикативных балансов", - уточнил он.

Министерство энергетики РФ не комментирует эту информацию.

По данным Белстата, Беларусь в январе-мае 2018 года импортировала из РФ нефтепродуктов на $677,6 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт нефти вырос на 37,6% до $2,8 млрд.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Как сообщалось, новая встреча вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Владимира Семашко по энергетическим вопросам запланирована на конец года.

Россия и Беларусь обсуждают цену на газ после 2019 года, Минск рассчитывает на снижение цены до внутрироссийского уровня. Кроме того, Россия запустила процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, в ходе которого к 2024 году будут отменены экспортные пошлины на нефть, что предполагает поставку нефти в Беларусь по мировым ценам. В настоящее время Беларусь покупает нефть РФ без экспортных пошлин, что позволяет существенно увеличить доходы от экспорта нефтепродуктов.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович