Лукашенко – молодой матери: Сколько деток? Один? Почти и не мама 11 11.08.2018, 12:12

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Диктатор снова продемонстрировал свое невежество.

Лукашенко вновь затронул тему рождаемости, посещая 10 августа «Гомсельмаш», пишет сайт телеканала «Белсат».

Во время разговора с работниками «Гомсельмаша», инженер предприятия, молодая мама Марина Костная поблагодарила «от имени всех мам» Лукашенко за реконструкцию — за открытие нового корпуса Гомельской областной детской клинической больницы.

— Сколько деток?

— Один.

— Почти и не мама.

— Будем стараться, – засмеялась Марина Костная.

— Если нужна помощь – обращайтесь, – добавил Лукашенко.

Его слова были встречены дружным хохотом работников предприятия. Лукашенко в свою очередь добавил, что нужно рожать не одного, а трое детей.

Разговор показали в сюжете телеканала «Беларусь-1».

На прошлой неделе во время посещения Миорской центральной районной больницы Александр Лукашенко также заявлял, что белоруски должны больше рожать. «Минимум три-четыре ребенка надо рожать», –заявил он.