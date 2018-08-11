Лукашенко – молодой матери: Сколько деток? Один? Почти и не мама

Лукашенко – молодой матери: Сколько деток? Один? Почти и не мама11
- 11.08.2018, 12:12
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Диктатор снова продемонстрировал свое невежество.
Лукашенко вновь затронул тему рождаемости, посещая 10 августа «Гомсельмаш», пишет сайт телеканала «Белсат».
Во время разговора с работниками «Гомсельмаша», инженер предприятия, молодая мама Марина Костная поблагодарила «от имени всех мам» Лукашенко за реконструкцию — за открытие нового корпуса Гомельской областной детской клинической больницы.
— Сколько деток?
— Один.
— Почти и не мама.
— Будем стараться, – засмеялась Марина Костная.
— Если нужна помощь – обращайтесь, – добавил Лукашенко.
Его слова были встречены дружным хохотом работников предприятия. Лукашенко в свою очередь добавил, что нужно рожать не одного, а трое детей.
Разговор показали в сюжете телеканала «Беларусь-1».
На прошлой неделе во время посещения Миорской центральной районной больницы Александр Лукашенко также заявлял, что белоруски должны больше рожать. «Минимум три-четыре ребенка надо рожать», –заявил он.