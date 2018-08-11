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Геннадий Федынич: Спать больше нельзя!

  • 11.08.2018, 12:38

Лидер независимого профсоюза РЭП призвал белорусов к солидарности.

В интервью для правозащитного центра "Весна" Геннадий Федынич рассказал о международной солидарности с профсоюзом РЭП.

- Практически на каждом суде присутствуют представители глобального профсоюза IndustriALL. Были из Украины, Кыргызстана; сегодня – из России; ожидаем из Грузии, из Швейцарии… Информация идет каждый день! Есть специальная страница на сайте IndustriALL, и новости из суда читают представители всех 150 стран и миллионы профсоюзников. Они владеют информацией о том, что сейчас власти хотят сделать с независимыми профсоюзами в Беларуси.

Председатель профсоюза РЭП выразил солидарность и с журналистами, которых преследуют в рамках так называемого "дела БелТА":

- Нужна не только профсоюзу международная солидарность – в первую очередь нужна солидарность гражданского общества. О том, что сегодня происходит с порталом TUT.BY, с агентством БелаПАН, - не надо молчать!  Потому что завтра это может быть с каждым – то, что сегодня делается и с профсоюзом, и с другими организациями. Естественно, я выражаю солидарность и TUT.BY, и БелаПАН.

Это недопустимо: придумать черт знает какую статью; брали какую-то информацию… Понятно, что идет зачистка, запугивание, чтобы угомонить людей, остановить эти процессы... И самое главное богатство – это наши люди; я надеюсь, белорусы проснутся, потому что спать дальше уже нельзя: можно так и жизнь проспать.


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