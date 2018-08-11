«Все, что говорится высокими чиновниками о зарплатах белорусов — не более чем слова» 6 11.08.2018, 13:36

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Фото: tut.by

И никакой здравый смысл влиять на этот процесс не в состоянии.

— Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять, — заявил недавно Андрей Кобяков во время заседания cовета министров, пишет «Салiдарнасць».

Разобраться с ситуацией он поручил отраслевым министром и главам облисполкомов и Мингорисполкома.

То есть, если говорить простым языком, Кобяков потребовал снизить зарплаты белорусам на неэффективных предприятиях. А если учесть, что производительность труда хромает повсеместно, такое снижение может коснуться многих.

Вот только означает ли это, что белорусам начнут платить меньше? Особенно учитывая тот факт, что Лукашенко требует как раз обратного, призывая к заветной тысяче.

— Я уже предупредил. Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала: понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель, — поручил Лукашенко во время мартовского отчета Нацбанка и облисполкомов.

Можно даже не гадать по поводу того, найдет ли в себе силы премьер-министр пойти наперекор Лукашенко. Потому что все, что говорится высокими чиновниками о зарплатах белорусов — не более чем слова, за которыми никаких существенных действий, как правило, не следует. Их дело просто объяснять белорусам, почему зарплаты не поднимаются, а в случае плачевной ситуации получать по шапке за якобы невыполненное поручение.

Так вот и играют в доброго и злого полицейского: один приказывает поднять зарплату, другой снизить. Очень удобно. В случае, если зарплата не растет, всегда можно списать на отсутствие роста производительности. Если же вдруг пошел рост (к очередной электоральной кампании это уж обязательно), то тут честь и хвала доброму и мудрому Лукашенко, вовремя озвучившего свое «жэсточайшее требование».

И никакие выкладки экспертов, здравый смысл и законы экономики влиять на этот процесс не в состоянии. До поры до времени, конечно.