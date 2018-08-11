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Автослесарь снимал с машины топливный бак и закурил: подробности пожара в Минске 

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  • 11.08.2018, 13:28
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Фото: bobr.by

33-летний мужчина находится в больнице.

Стали известны подробности возгорания трех авто в Минске, на 2-м Велосипедному переулке. 9 августа там дотла сгорел автомобиль «ВАЗ-2108». Повреждены и три авто, припаркованные рядом: «Мерседес Бенц GL450», «Опель Вектра» и «Ауди А4».

Как выяснилось, пожар произошел из-за того, что 33-летний слесарь местной СТО пытался снять топливный бак «ВАЗа» с сигаретой, сообщает пресс-служба МГУ МЧС. Он получил ожоги 45% тела 1-3 степеней и находится в больнице.


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