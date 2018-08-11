Белорусские суды завалены делами о банкротстве 1 11.08.2018, 15:11

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Почти 40% от всех дел о банкротстве рассматривает экономический суд Минска.

В экономических судах Беларуси лежат 2438 дел о банкротстве организаций. Такую статистику по состоянию на 1 августа приводит агентство "ЭКОПРЕСС". При этом доля организаций частной собственности здесь составляет 91,6% от общего количества дел. А 204 дела касаются организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны — это государственные организации, градообразующие предприятия, бюджетообразующие и системообразующие организации.

Из перечня наиболее примечательных случаев — дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Дрогичинский трактороремонтный завод", "Молодечненский завод металлоконструкций", "Лидский мясокомбинат".

Почти 40% от всех дел о банкротстве рассматривает экономический суд Минска.