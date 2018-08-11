Вайкуле о гастролях в Крыму: Не поеду, какой бы гонорар не предлагали 4 11.08.2018, 15:17

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Лайма Вайкуле

Латвийская певица ответила на вопрос о гастролях на полуострове.

Об этом Лайма Вайкуле сообщила на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопрос местного издания «Думская».

«Нет. Нам запрещено (выступать в Крыму – прим.). Нам, европейцам… В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно – я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали», – цитирует СМИ певицу.

На вопрос, как она относится к спискам запрещенных артистов в Украине, Вайкуле заявила, что «артисты – это дети» и если они попали в какие-то списки, то только потому, что не понимают, что происходит.

Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории Крыма или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИД опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

В 2017 году украинские пограничники запретили въезд в Украину 104 иностранным гражданам – деятелям культуры и искусства, которые незаконно посещали Крым.