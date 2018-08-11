Лови момент: как сфотографировать грядущий звездопад 11-13 августа 11.08.2018, 15:29

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В ближайший уик-энд Земля пройдет через метеорный поток Персеиды.

NASA опубликовало советы для фотографии этого космического явления, пишет «Новое время».

Лето – время коротких, но чрезвычайно красивых ночей. Лунные затмения (с чем как никогда повезло в этом году), зарницы и, конечно же, традиция с желаниями при «падении звезд».

Хотя, сейчас, тонкие души романтиков могут разбиться о реалии холодного космоса. На самом деле никакие звезды никуда не падают, и это выражение в своей сути – абсурдно, но до сих пор широко употребляется для обозначения сгорающих метеоров.

Очередной «звездопад» ожидается уже через несколько дней, и желающие получить красивые кадры ночного неба будут применять все возможные приемы фотографии – от длительной выдержки до постпродакшн раскраски космоса в фиолетовые цвета.

Эксперты из NASA предусмотрели интерес к этому событию и опубликовали основные советы для запечатления метеорного потока Персеиды 11-13 августа.

Очевидно, специалисты с национального космического управления США предлагают в эти дни уехать как можно дальше от городских огней и найти место с наиболее темным и чистым небом. Вряд ли ваши глаза смогут уловить даже самые яркие ночные мерцания в хорошо освещенном центре города.

Что касается технической составляющей – здесь также все просто: для резкого качественного снимка советуют использовать штатив, максимально длительную выдержку и таймер или дистанционное управление затвором камеры. Малейшее движение руки при нажатии кнопки может испортить всю проделанную работу.

По возможности, лучше использовать наиболее широкоформатный объектив или рыбий глаз, чтобы захватить как можно больше пространства.

Даже если вы аматор – лучше перевести фотоаппарат в режим ручной фокусировки. Автофокус ночью не поймет на каком именно месте нужно акцентировать внимание.

Еще желательно заблаговременно направить объектив в нужную сторону. Украинцам повезло, ведь «звездопад» лучше всего будет видно в Северном полушарии и до середины южных широт со стороны созвездия Персея (карта звездного неба в помощь).

Напоследок, NASA банально советует космическим натуралистам экспериментировать. Больше всего зависит от скорости затвора – на максимальных значениях вы можете запечатлеть не только сгорающие метеоры, но и полосы от передвижения звезд. Если же хотите, чтобы миллионы маленьких точек оставались статичными – лучше не перебарщивать с shutter speed.

Билл Куки, специалист NASA по метеорам, говорит, что в этом году можно будет увидеть немного, максимум от 60 до 70 сгорающих метеоров в час. К сравнению, в прошлых годах это число достигало 200.

«Люди наблюдают за этим метеорным потоком чаще всего, потому что он происходит летом, когда ночи теплые и удобные, и вам нужно беспокоиться только о комарах», – прокомментировал Куки для Space.com. «Луна очень благоприятна для метеоров Персеиды в этом году, что может сделать этот поток одним из лучших в 2018-м».

Напомним, метеорный поток Персеиды наблюдается ежегодно ближе к концу лета, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, оставленные кометой сгорают в нашей атмосфере и оставляют неповторимый световой эффект.