«У властей своя логика, слабо поддающаяся пониманию» 3 11.08.2018, 15:42

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Чиновники несут персональную ответственность за ограничение конституционных прав белорусов.

Заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук отказал правозащитникам Андрею Стрижаку и Леониду Судаленко в проведении специального пикета против преследования граждан за выражение своих мнений в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе и за размещение в социальных сетях информации критического содержания, сообщает гомельская «Весна».

Из ответа Гомельского горисполкома правозащитникам

Так как закон о массовых мероприятиях запрещает проводить в одном месте одновременно несколько мероприятий, в горисполкоме отказали именно правозащитникам.

Напомним, последние поправки в закон о массовых мероприятиях допускают уведомительный характер мирных собраний, если мероприятие планируется проводить в разрешенном властями месте. И хотя эти изменения вступят в силу через шесть месяцев, правозащитники решили проверить, как будут поправки работать на практике. Они заявили пикетирование на официально разрешенном месте и как видим, все равно получили запрет.

Руководитель гомельского офиса ПЦ «Весна» Андрей Стрижак считает, что резонанс, который создают постоянные запреты мирных собраний, наносит гораздо больший вред имиджу государства на международном уровне, чем если бы чиновники разрешили гражданам провести то или иное мероприятие. «Но, у властей своя логика, слабо поддающаяся пониманию», - считает он.

- «После того, как уведомительный характер организации мирных собраний вступит в законную силу, у чиновников не будет больше возможности запрещать то или иное мероприятие. Поэтому они каждый раз будут выдумывать, как сегодня нам показали, свои мероприятия, прикрываясь детьми и прочими подконтрольными им организациями» - добавил правозащитник.

Юрист региональной правовой приемной ПЦ «Весна» Леонид Судаленко отмечает, что чиновники не прошли тест на поправки в закон о массовых мероприятиях. «Что мешало им вступить в диалог, предложить иные варианты реализации нами конституционных прав? Как говорится, было бы желание!», - заявил правозащитник.

«Государственные агенты выдумывают все новые и новые причины для того, что бы заставить людей молчать. Никакая либерализация о мирных собраниях не будет действовать до тех пор, пока в закон не внесут еще одну, самую главную поправку – чиновник не имеет права запретить и несет персональную ответственность за ограничение конституционных прав граждан», - добавил Судаленко.

Напомним, Комитет ООН по правам человека неоднократно принимал решения, связанные с запретами мирных акций в Гомеле. Стоит ли говорить, что пока белорусские чиновники игнорируют и эти решения, тем самым отказываются от исполнения международных обязательств нашей страны.