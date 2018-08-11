Что можно и что нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях 1 11.08.2018, 15:59

1,609

Посылки из зарубежных интернет-магазинов давно стали частью жизни каждого жителя страны.

Витебская таможня проводит ликбез для «Витебского курьера» по некоторым особенностям пересылки товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях (далее – МПО).

Что можно пересылать в МПО?

В течение календарного месяца допускается беспошлинная пересылка в МПО в адрес одного получателя товаров для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и общий вес в совокупности не превышает 10 килограммов.

В случае превышения указанной нормы беспошлинного ввоза необходимо уплатить таможенные пошлины по единой ставке 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Также при выпуске при уплате пошлин подлежат уплате таможенные сборы за совершение таможенных операций, размер которых составляет в эквиваленте 10 рублей.

Что нельзя пересылать в МПО?

Решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338 «Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях» определен перечень товаров, пересылка которых в МПО запрещена. К ним относятся:

- любые виды оружия (их части), патроны, взрывчатые вещества;

скоропортящиеся товары;

- алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво;

- любые виды табачных изделий и курительные смеси;

- драгоценные камни в любом виде и состоянии и природные алмазы, за исключением ювелирных изделий;

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в любом виде и состоянии и т.д.

Справочно: особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО, определены указом Лукашенко от 21 июля 2014 г. №360 с изменениями и дополнениями.

Более подробно с правилами перемещения товаров в МПО можно ознакомиться на Едином интернет-портале таможенных органов Беларуси www.customs.gov.by.