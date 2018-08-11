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Синхронное падение рубля и рейтинга на фоне санкций

  • 11.08.2018, 16:04
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Игорь Яковенко
Фото: day.kiev.ua

С российской властью все понятно, тут диалог надо вести в Гаагском суде.

"Узнав о замыслах американцев, рубль упал до 66,29 за доллар и до 76,83 за евро. После известий о санкциях в московских обменниках цена доллара и евро повысилась в среднем на 2-2,5 рубля и скатилась до уровня августа 2016 года. "Аэрофлот", который упомянут в санкциях, подешевел на 11%, Сбербанк – на 5,2%, ВТБ – на 6%", - напоминает колумнист Игорь Яковенко для "Ежедневного журнала".

"Медведев, которого известие о санкциях застало на Камчатке, заявил, что санкции – "это объявление экономической войны", и пообещал отреагировать "экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами". Самое страшное – это неизвестность. Полагаю, что в Госдепе уже вторые сутки прячутся под столами и трясутся от ужаса, гадая, какие "иные методы" может применить этот великий и ужасный Медведев.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов падение рубля объяснил "текущей волатильностью на рынках". Силуанов поступил в соответствии с принципами черной и белой магии, а также в соответствии с народными традициями заклинаний и заговОров, когда любую проблему можно решить с помощью правильных слов. Вот, например, 10 лет назад Россия напала на Грузию. Неискушенные люди сказали бы, что Россия развязала агрессивную войну, а искушенные объяснили, что это была операция "по принуждению к миру". Так и тут. Падение рубля и абсолютно беспросветные перспективы российской экономики в обозримом будущем простые люди называют словом, обозначающем то место, на котором сидят, а Силуанов то же самое называет "волатильностью". Согласитесь, вариант Силуанова намного интеллигентнее.

Почти одновременно с известием о новых санкциях и падением рубля "Левада-Центр" сообщил о падении рейтинга доверия к Путину. Тут точно нет причинно-следственной связи, поскольку опрос был в конце июля, то есть примерно за неделю до внесения "драконовского" закона в Конгресс. Важно то, что два события совпали во времени и произошло их наложение. С апреля по июль 2018 года уровень одобрения действий Путина снизился на 14 пунктов, с 81 до 67%. Уровень неодобрения действий президента соответственно вырос на 15%: с 17-ти до 32-х. Резко изменилась оценка кремлевского курса: в июле 2018 года только 48% россиян считают, что страна идет в правильном направлении, а в марте 2018 таких оптимистов было 63%. Доля "пессимистов" за этот период возросла с 23 до 40 процентов".

"Когда упал рейтинг Горбачева, одновременно рос рейтинг Ельцина. В результате власть перешла от первого ко второму. При этом распался СССР. Когда в середине 90-х рейтинг Ельцина упал до 6%, ничего не произошло, поскольку система к тому времени сумела не допустить возникновения альтернативы.

С властью все понятно, тут диалог надо вести в Гаагском суде. А вот честный открытый диалог в российской оппозиции с участием ее лидеров как в России, так и за рубежом возможен и необходим".


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