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С завтрашнего дня подорожает топливо

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  • 11.08.2018, 16:24
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«Белнефтехим» вернулся к «поэтапному повышению» цены на топливо.

Автомобильное топливо с 12 августа дорожает на одну копейку, сообщили БелТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,3, АИ-95-К5-Евро - Br1,38, АИ-98-К5-Евро - Br1,59, ДТ - Br1,38.

Концерн принял решение продолжить «политику поэтапного повышения цен» на топливо с учетом факторов, которые на них влияют: цена на нефть, налоги, курсы валют.

За 7 месяцев 2018 года стоимость нефти для белорусских НПЗ по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилась на 35%. Цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли в среднем на 14%.


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