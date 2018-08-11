Видеофакт: Колонны грузовиков из России заезжают на Донбасс 4 11.08.2018, 16:36

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ОБСЕ сняла грузовики, которые несколько раз незаконно пересекли российско-украинскую границу на Донбассе.

Дрон ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые 7 августа в ночное время несколько раз пересекали границу РФ с Украиной на Донбассе по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов. Об этом сообщается на канале наблюдательной миссии на YouTube, пишет «Новое время».

В 22:15 беспилотный летательный аппарат ОБСЕ обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которая двигалась в восточном направлении по дороге вблизи оккупированного населенного пункта Чистяково в 62 км к востоку от Донецка.

Отмечается, что возле населенного пункта Манич, примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Россией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая следовала в западном направлении от границы с Российской Федерацией по той же дороге.

Примерно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна вернулась из Украины этой же грунтовой дорогой.

Позднее ко второй колонне присоединились еще 2 грузовика КамАЗ, которые также двигались в направлении от границы с Российской Федерацией.

По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в 01:16 8 августа остановилась на южной окраине оккупированного города Хрустальный (раньше – Красный Луч – прим. ред.).

"Вот видео Наблюдательного миссии ОБСЕ, где видно как конвои грузовиков незаконно передвигаются между Украиной и Россией. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу", – прокомментировал видео спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Это еще один путь, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия в восточной Украине, несмотря на международные усилия по возвращению мира в Украину", – добавил Волкер.