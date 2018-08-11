закрыть
11 августа 2018, суббота, 18:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Колонны грузовиков из России заезжают на Донбасс

4
  • 11.08.2018, 16:36
  • 2,570

ОБСЕ сняла грузовики, которые несколько раз незаконно пересекли российско-украинскую границу на Донбассе.

Дрон ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые 7 августа в ночное время несколько раз пересекали границу РФ с Украиной на Донбассе по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов. Об этом сообщается на канале наблюдательной миссии на YouTube, пишет «Новое время».

В 22:15 беспилотный летательный аппарат ОБСЕ обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которая двигалась в восточном направлении по дороге вблизи оккупированного населенного пункта Чистяково в 62 км к востоку от Донецка.

Отмечается, что возле населенного пункта Манич, примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Россией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая следовала в западном направлении от границы с Российской Федерацией по той же дороге.

Примерно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна вернулась из Украины этой же грунтовой дорогой.

Позднее ко второй колонне присоединились еще 2 грузовика КамАЗ, которые также двигались в направлении от границы с Российской Федерацией.

По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в 01:16 8 августа остановилась на южной окраине оккупированного города Хрустальный (раньше – Красный Луч – прим. ред.).

"Вот видео Наблюдательного миссии ОБСЕ, где видно как конвои грузовиков незаконно передвигаются между Украиной и Россией. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу", – прокомментировал видео спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Это еще один путь, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия в восточной Украине, несмотря на международные усилия по возвращению мира в Украину", – добавил Волкер.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович