Румыния восстала: антиправительственный митинг в фотографиях 11.08.2018, 17:01

Румыны требуют немедленного роспуска парламента.

В Бухаресте, румынской столице, на антиправительственный митинг вышли более 100.000 человек с требованиями отставки правительства, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Румыны скандируют лозунги против коррупции и требуют немедленного роспуска парламента — считая, что тот насквозь погряз в коррупции.

Немного истории — Румыния имеет большой опыт антиправительственных протестов, стоит вспомнить хотя бы то, как румыны свергли и казнили свою несменяемую "Ель", "Прекрасного принца", "Гения Карпат", "Навигатора" и "Великого Кондукэтора", что построил себе в центре Бухареста огромный дворец и намеревался править в нём вечно.

Чего хотят румыны сейчас? Во-первых, как я уже написал выше — хотят роспуска и полного "перезапуска" парламента. Во-вторых — требуют назначения правительства технократов. И в третьих — румыны требуют новых выборов. Требования вроде бы законные, но полиция уже успела применить против протестующих слезоточивый газ, а также использовать другие "спецсредства" — в результате чего уже пострадало около 440 человек, среди них — более 20 полицейских.

Итак, в сегодняшнем посте — фотоснимки с протестов в Бухаресте, твиты о том, как на всё это реагируют местные:

Вот так выглядит вечерний город, полный протестующих:

Дневной фотоснимок. Как видно — протестующих очень много.

В противовес протестующим, которые заполонили все центральные улицы Бухареста, правоохранители выставили несколько кордонов полиции в защитном снaряжении, в просторечии "космонавтов":

Протестующие румыны в центре Бухареста, судя по фото — это район улицы улица Bulevardul Unirii, прямо там недалеко находится тот самый дворец Чаушеску.

Для разделения толпы полицейские стали применять слезоточивый газ:

А позже стали применять и водомёты:

Среди протестующих была даже девушка на коляске:

Задержание протестующих:

И это тоже:

Последствия столкновений с полицией:

А вот что пишут о протестах сами румыны, публикую твиты.

Видео столкновений полиции с протестующими, в конце ролика полицейскому ощутимо прилетает с ноги от бегущего парня:

Great #ACAB action took place at Victoriei Square on Friday, during an anti-corruption demonstration in #Bucharest, #Romania. Against police states and state repression! pic.twitter.com/DZpXFpJ7qH — th1an1 (@th1an1) 11 августа 2018 г.

Фото вечерних протестов в городе: