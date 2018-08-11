«Половина состава остается в клубе из-за сала» 11.08.2018, 17:13

Как 23-летний парень поднимает футбол в райцентре.

Михаилу Дементею 23 года. Он родился в Жодино, там и начал заниматься футболом в местном СДЮШОР. По ряду причин на взрослом уровне парень так и не заиграл. Зато весной 2018 года стал самым молодым главным тренером во второй лиге и чуть не обыграл «Динамо-Брест». Tut.by поговорил с руководителем о многозадачности, жизни на три города и деньгах в белорусском миноре.

Фото из личного архива героя

В конце нулевых секцию, где занимался Михаил, переформировали в футбольную школу «Торпедо». 15-летний футболист уже тогда прикидывал варианты с поступлением в БГУФК, если в спорте не попрет. Так и получилось: несколько серьезных травм поставили крест на игровых перспективах в родном городе. Переехав в Минск, парень пытался воскресить карьеру, но безуспешно.

Гарринча, физиотерапевт Домрачевой, 150 рублей без учета стипендии

— С 9 класса я готовился поступать в Минск, на случай если закончу играть. Предпосылки были основательные: еще в Жодино у меня была травма тазобедренного сустава. Как итог: не мог бегать вообще. В 12 лет была блокада коленного сустава, лежал на вытяжке два месяца. После этой травмы правая нога стала длиннее на несколько миллиметров, почти как у Гарринчи. Тогда мне помог клубный массажист, дал комплекс упражнений и посоветовал заканчивать с футболом.

В Минске по старым связям пытался реанимировать карьеру. Был на просмотре в «Звезде-БГУ» и «Молодечно-2013». Немного поиграл за минское «Торпедо». Индивидуально тренировался три раза в день, много себя нагружал, и старые болячки снова повылезали. Тогда знакомые дали номер мануального терапевта Маслова, который с Домрачевой работал. Походил к нему две недели на реабилитацию, он тоже порекомендовал завязывать со спортом.

Михаил в первом ряду второй справа

Фото из личного архива героя

Оправившись от травмы, я позвонил Николаю Бранфилову, тогда тренировавшему «Торпедо-Минск», сказал, что хочу попробовать себя в тренерской работе. Он согласился, но добавил, что мне ничего за это не заплатят, впрочем, я и не рассчитывал.

На следующей тренировке «автозаводцев» я робко двигал фишки. Мы поработали вместе три недели и в конце чемпионата Бранфилов ушел, а «Торпедо» вышло в первую лигу. Не особо надеялся остаться в клубе после ухода Николая Николаевича, поэтому начал подыскивать что-то смежное. Спортивную школу под себя не нашел, поэтому устроился на полную ставку в общеобразовательную, чтобы можно было совмещать с учебой на дневном.

Проработал год с детьми, пришлось уйти, потому что деканат не разделял мой трудовой оптимизм и пропуски занятий. К тому же шестилетним ребятам приходилось заниматься в 7−8 вечера, что само по себе не очень продуктивно. СДЮШ «Трактор» и ФОК Фрунзенского района, где я подрабатывал на четверть ставки, тоже оставил. На тот момент мой месячный заработок был порядка 150 рублей без учета стипендии. Жил в общежитии, немножко помогали родители. В принципе, было неплохо.

Клецк, сало, Ариго Сакки

Весной 2016 года Михаил оканчивал университет и готовился уехать по распределению в агрогородок Снов тренировать местных ребят. Спустя некоторое время позвонил Бранфилов и предложил попробовать себя помощником тренера в «Клецке».

— Так получилось, что с 19 лет мне приходилось скрупулезно планировать все свои занятия, так что согласился сразу. Попросил директора сновской ДЮСШ перенести группы на один день. Так я целую неделю занимался с детьми, а один день подбивал под взрослых футболистов. Логистику строил таким образом, чтобы успевать на маршрутки и электрички с большим рюкзаком на плечах. Тренировки были три раза в неделю по вечерам на минских полях. Сезон работал внештатно помощником главного тренера. Об официальном оформлении не говорили, ситуация у клуба непростая.

Михаил во втором ряду, крайний слева

Фото из личного архива героя

Сначала ребята в Клецке посмеивались. Молодой, 19 лет, что-то смотрит, фишечки ставит. При этом трудный период переросли быстро, через месяц все нормализовалось. В этот момент понял, что со взрослыми меня тянет работать больше, чем с детьми.

В начале весны этого года клецкий клуб остался без тренера. Бранфилов ушел в «Энергетик-БГУ», а 30-летний Дмитрий Калечиц, заменявший коуча, залечил травмы и вернулся в футбол игроком. Тогда Мише позвонили из клуба и предложили стать главным тренером.

— В тот момент я думал после распределения вернуться в Жодино, но предложение директора «Клецка» было замечательным. Взял пару дней на раздумья и согласился.

Притирка нового главного тренера с командой прошла по большей части гладко. Молодой жодинец отказался от шоковой терапии и спокойно относится к претензиям в свой адрес по поводу недолгой игровой карьеры.

— По поводу нехватки опыта повторю избитый афоризм Ариго Сакки: «Чтобы стать хорошим жокеем, необязательно до этого быть лошадью». Фраза достаточно относительная, но доля правды в ней есть. Придя в клуб, серьезной чистки состава не проводил. Практически никого я из команды не убирал. У некоторых ребят из-за основной работы не получалось играть, с ними и попрощались. Сюда же добавлю лимитчиков — в этом году это футболисты 1997 года рождения и младше. Найти толковых и замотивированных сложно.

Конечно, были вопросы от игроков, но за нехватку опыта никто претензий не предъявлял. По игре и составу — да. Часто приходилось объяснять, почему тот или иной футболист сегодня вне состава. Изначально попросил такие вопросы обсуждать со мной лично, а не за спиной. Я ведь учусь и развиваюсь вместе с ними.

Я по своей натуре практик. Еще когда был студентом, учебный процесс для меня проходил с осознанием того, что всему придется обучаться заново, как только получу диплом. А это время, его жалко. Выйти из университета голым, без практической базы — это тяжело для молодого специалиста. Да, нам давали пару месяцев преподавания в школе и на базе ФК «Минск», но в эту кухню нужно всматриваться гораздо более долгое время и чувствовать свою важность. Когда ты ни за что не ответственен и просто сдаешь заполненный журнал в университет, КПД очень низкий.

Фото из личного архива героя

Несмотря на ярлык любительской команды, в команде есть свои формальности. Проблему обращений «на вы» и «на ты» переросли.

— По поводу таких вещей я не заморачиваюсь. Хотя удивляет, что молодые футболисты, придя в команду, обращаются исключительно по имени-отчеству, хоть мы это и не оговаривали. Я не обломаюсь, если услышу в свой адрес просто «Миша», если это сказано с внутренним уважением. Такой свободный дух помогает в неформальном общении, укрепляет внефутбольный коннект. Например, частью команды смотрели матчи России на чемпионате мира. После каждого домашнего матча мы собираемся на базе. Там безалкогольный стол с минералкой, нарезкой и клецким салом. Мне кажется, половина состава остается в клубе из-за сала (смеется).

«До 5 утра тушил пожар, а в два часа дня уже бегал на поле»

В конце прошлого месяца «Клецк» едва не устроил сенсацию в 1/16 Кубка Беларуси. Подопечным Дементея выпали брестские динамовцы с молодым тренером Алексеем Шпилевским. За 120 минут команды так и не выявили сильнейшего. В серии пенальти брестчане были лучше. Михаил говорит, что паники вокруг «Динамо» не было с самого начала.

— До «Динамо» мы ведь играли с «Гранитом», это команда из первой лиги с хорошим составом. Тоже было дополнительное время. Когда обошли Микашевичи, команда поняла, что можно играть практически с любым соперником.

Фото: ФК Динамо Брест

«Клецк» — типичная команда из второй лиги, где у большинства футболистов есть основная работа. Тренер пошел по такому же пути.

— Моей основной, так скажем, работой будет преподавание в Клецке. По сути то же самое, чем я занимался в Минске. Мне дадут группу в СДЮШ. Буду там жить и, соответственно, как-то выкручиваться. Если бы я уехал обратно в Жодино, такого шанса мне пришлось бы ждать лет 5.

Удивило то, что давления со стороны руководства не было. Вот команда и карт-бланш по всем вопросам, кроме финансовых, ими занимаются другие люди. Я чувствую доверие, несмотря на то, что администрация понимает степень отдачи футболистов, которая не самая высокая сейчас.

Мы команда полупрофессиональная. Соответственно, денег у нас немного. Было несколько футболистов, которые хотели возобновить карьеру, и «Клецк» для них хороший вариант, некоторые сами выходили на нас. С самого начала я объясняю людям, что мы имеем. Как ни странно, они нормально относятся. Кому-то с ходу предлагал больше игрового времени. Игроки получают порядка 200 рублей за четыре игры в месяц.

Когда разговариваю с футболистами, они рассматривают премиальные как небольшую финансовую помощь, пособие за то, что они делают в свое удовольствие. Почти у всех есть основная работа, и я удивляюсь, как некоторые ребята находят время на футбол. Один парень во время выездных матчей сидит с ноутбуком и работает удаленно. Как-то знакомый парень из Логойска рассказывал историю, как он до 5 утра тушил пожар, а в два часа дня уже бегал на поле.

Бывает и такое, что футболисты не доезжают до матчей. Случая, чтобы мы играли в меньшинстве, не было, всегда есть 11 человек на поле и минимум два-три на замене. Конечно, приходится слушать отмазки. В футбольном мире есть такое образное выражение, как «я не восстановился». И под этим скрывается огромное количество причин. Иногда это значит похмелье (улыбается). На моей памяти пара таких случаев была, но хорошего ничего в этом нет. Как-то раз я услышал от футболиста следующее: «Буду помогать другу брата дяди копать картошку. Приехать на игру не смогу». Я понимаю, когда речь идет о семье, это святое, но откровенные соскоки и лень не вызывают уважения.

Мешок опилок, температура 39, Достоевский

По закону минорного футбола администрация клубов занимается многими вещами, порой не связанными напрямую с их обязанностями. Чаще всего не от хорошей жизни, реже по собственной инициативе.

— Да, временами бывает, что тренер и футболисты могут что-то и по хозяйству помочь, так скажем. Один раз во время матча пошел сильный дождь, поле размыло. Пришлось взять мешок опилок и присыпать газон местами. Фишки и лесенки для тренировок искал самостоятельно, что-то подклеил и вдохнул вторую жизнь. Когда работал с Бранфиловым, первое время помогал проводить предматчевую разминку, потом бежал за камерой и снимал матч. У клуба лишних денег не водится, поэтому по классике низшелигового футбола мы вертимся, как можем. Помощника у меня нет, даже с температурой 39 я должен быть на кромке поля. Такое уже случалось.

В свободное время молодой коуч читает. Литература разная: от методичек до Теодора Драйзера.

— Очень нравятся книги о становлении клубов. Импонируют «Барселона» и «Аякс» со своими мощными академиями и клубными философиями. По-моему, в Беларуси только у БАТЭ есть своя футбольная парадигма. Биографии тренеров, например, Лобановского. Для меня он глыба, как и Эдуард Малофеев. Читаю художественную литературу, Джека Лондона, Достоевского, Диккенса, Драйзера, Сартра и Гюго. Научно-популярную литературу, но не сухую. Это проблема всех методичек: только 20 процентов информации оттуда можно интегрировать в реальный тренировочный процесс. Вообще, чтением начал увлекаться благодаря Высоцкому, его творчеством увлекаюсь по сей день.

Сейчас я в отпуске, и надо сказать, что отдыхом я его назову весьма условно. Один раз позагорал на даче и поплавал в бассейне — все. Родители иногда просят приехать домой и помочь, стараюсь как могу. Девушка и друзья тоже все понимают.