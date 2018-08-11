В Армении суд арестовал брата экс-премьера в рамках дела о протестах 2008 года 11.08.2018, 17:45

Джоник Абраамян

Джоник Абраамян четыре года был депутатом армянского парламента.

Суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест предпринимателя Джоника Абраамяна, брата премьер-министра Армении в 2014-2016 годах Овика Абраамяна, сообщает «Новая газета».

Джоника Абраамяна задержали 8 августа — его подозревают в незаконном хранении оружия в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Следствие намерено уточнить источники приобретения оружия и возможность его использования в марте 2008 года.

Джоник Абраамян с 2003 по 2007 год был депутатом армянского парламента. Его брат Овик Абраамян дважды был председателем парламента — с сентября 2008-го по 2011 год и с 2012 по 2014 годы.

В конце июля по обвинению в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) в 2008 году был арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Протесты весной 2008 года в Армении начались после президентских выборов. Роберт Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета голосов.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.