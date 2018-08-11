Путину нужна смирительная рубашка 11.08.2018, 18:15

Российскому правителю поставили диагноз.

Президент РФ Владимир Путин потерял способность адекватно оценивать ситуацию, а недавние санкции США – одна из попыток усмирить его.

Об этом рассказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

По его словам, несмотря на то, что угрожать "кэгэбэшникам" опасно, другого языка Путин уже не понимает.

"То, что произошло с последними санкциями и угрозой их усиления – это ультиматум. А разговаривать с кэгэбэшниками языком ультиматумов – очень опасно. У них глаза наливаются кровью, и они начинают вести себя неадекватно. С другой стороны, к сожалению, Путин не в состоянии услышать никакого другого разговора. Ведь сложилась очень смешная ситуация: и Мария Захарова, и Дмитрий Песков, и представители Думы сразу публично заявили, что ответная реакция России будет страшной. То, что говорит Дмитрий Медведев – это то же самое. Они видят этого обезумевшего Путина с красными глазами и таким образом трактуют его реакцию. Но это единственный способ разговора с Путиным, потому что он неадекватен и болен", – говорит Боровой.

Российский оппозиционер считает, что все разговоры с главой Кремля – это разговоры с больным человеком, а санкции – это шоковая терапия, которая производит на него впечатление.

"С больным ведь какая ситуация? Попробовали одно лекарство – поговорили с ним, включили его в клуб G8, посадили за стол, начали с ним разговаривать – не помогло. Затем попробовали второе лекарство – серьезный разговор, что, мол, приходи в себя, освобождай Крым. Но и это лекарство тоже не помогло. Потом ввели третье лекарство – санкции против его окружения. Но и это особо не помогло, поскольку не действуют на него санкции. Потом и Трамп попробовал с ним поговорить, встретившись в Хельсинки. Но Путин уже в такой степени неадекватен, что любые его предложения будут абсурдными. Например, предложить всему миру выполнять международные соглашения, а ему – не выполнять. Но это же абсурд, потому что больные в состоянии бреда не оценивают реальность адекватно", – отмечает Боровой.