Фотофакт: Свежие ляпы белорусских строителей

Фотофакт: Свежие ляпы белорусских строителей3
- 11.08.2018, 18:24
- 6,393
Двери в никуда, стояк ливневой канализации посреди квартиры, и «шедевры» плиточников и сантехников.
Сегодня у tut.by новая порция самых интересных и не придуманных «подвигов» строителей от читателей. Тут и двери в никуда, и стояк ливневой канализации посреди квартиры, и шедевры плиточников и сантехников. Есть даже один объект, который журналисты думают отправить в книгу рекордов Гиннесса.
Журналисты решили начать с проектировщиков городских улиц. Вот пешеходный переход на пересечении улиц Харьковская и Гусовского. Есть светофор и даже остатки разметки — жители многоэтажек теперь могут безопасно ходить за яблоками.
Забота о гражданах — первостепенная задача. В Фаниполе на улице Мира поставили столб посреди пешеходной дорожки. Но его показалось мало — поставили рядом еще один. Теперь хватит?
В Лиде расширили дорогу, пешеходную дорожку оградили. Кто чем недоволен?
Интересные фото пришли из города-спутника Смолевичи. Улицу Белореченскую мы предлагаем увековечить в книге рекордов Гиннесса как улицу с самым большим количеством знаков на метр погонный. Журналисты насчитали больше 20. И да — это всего лишь забота о гражданах.
Строители решили вот так сделать пандусы для колясок в доме на Голубева, 1. Жители в недоумении.
А это просто шутка рабочего завода по производству тротуарной плитки — подкинуть в форму зажигалку. Плиточники юмор оценили и положили плитку зажигалкой вверх. Увидеть это можно в Жодино перед входом в магазин «Белмаркет».
И это фото пришло из Жодино. Удобная и безопасная песочница? Местные мамы так не считают. Двор на ул. 8 марта.
Провод на ведомственном здании в Бресте. Задумку журналисты так и не разгадали, но криволинейность мысли оценили.
Окно в санузле речицкой поликлиники заложили кирпичом. Больные жаловались на подглядывающих здоровых или все было наоборот?
Придирчивый посетитель Борисовского физкультурно-оздоровительного центра на Чапаева заметил, что плиточник «накосячил». Не будем торопиться с выводами — может, банально нужной плитки не хватило — какая была, такую и положил. Тем более, что он старательный человек — смотрите, как он рисунок составил четко.
Вот и сантехнику пришлось как-то решать проблему маленьких санузлов общежитии БНТУ. Получилось не очень элегантно, зато все работает.
В новом доме в Колодищах соседние квартиры по желанию дольщика объединили в одну еще в период строительства. Был сделан проект перепланировки, в котором проектировщики оставили трубу ливневой канализации в прихожей. Как шест для стриптиза она, на наш взгляд, толстовата. Какие у кого предложения по интеграции ее в интерьер?
Автор фото был краток: «ФОК, Барановичи». Журналисты добавляют — дверь нужно перекрасить.
Аплодируем электрику, который так подключил фены в минском ФОК «Адреналин» (смотрите видео выше).
Находчивости безымянного строителя из Смолевич аплодируем уже стоя. Зачем тратить бюджетные деньги на водосточные трубы, если можно вот так свернуть лист жести в трубочку? Появился этот шедевр после ремонта к Дожинкам.
И немного о строителях-эквилибристах, замеченных у школы номер 45 в Уручье. Обратите внимание на сложносочиненную конструкцию опирания лесов — круглое бревно, парта и свисающая палета. Надеемся, рабочие в школе хорошо учились и все рассчитали верно.