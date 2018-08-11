Фотофакт: Свежие ляпы белорусских строителей 3 11.08.2018, 18:24

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Двери в никуда, стояк ливневой канализации посреди квартиры, и «шедевры» плиточников и сантехников.

Сегодня у tut.by новая порция самых интересных и не придуманных «подвигов» строителей от читателей. Тут и двери в никуда, и стояк ливневой канализации посреди квартиры, и шедевры плиточников и сантехников. Есть даже один объект, который журналисты думают отправить в книгу рекордов Гиннесса.

Журналисты решили начать с проектировщиков городских улиц. Вот пешеходный переход на пересечении улиц Харьковская и Гусовского. Есть светофор и даже остатки разметки — жители многоэтажек теперь могут безопасно ходить за яблоками.

Забота о гражданах — первостепенная задача. В Фаниполе на улице Мира поставили столб посреди пешеходной дорожки. Но его показалось мало — поставили рядом еще один. Теперь хватит?

В Лиде расширили дорогу, пешеходную дорожку оградили. Кто чем недоволен?

Интересные фото пришли из города-спутника Смолевичи. Улицу Белореченскую мы предлагаем увековечить в книге рекордов Гиннесса как улицу с самым большим количеством знаков на метр погонный. Журналисты насчитали больше 20. И да — это всего лишь забота о гражданах.

Строители решили вот так сделать пандусы для колясок в доме на Голубева, 1. Жители в недоумении.

А это просто шутка рабочего завода по производству тротуарной плитки — подкинуть в форму зажигалку. Плиточники юмор оценили и положили плитку зажигалкой вверх. Увидеть это можно в Жодино перед входом в магазин «Белмаркет».

И это фото пришло из Жодино. Удобная и безопасная песочница? Местные мамы так не считают. Двор на ул. 8 марта.

Провод на ведомственном здании в Бресте. Задумку журналисты так и не разгадали, но криволинейность мысли оценили.

Окно в санузле речицкой поликлиники заложили кирпичом. Больные жаловались на подглядывающих здоровых или все было наоборот?

Придирчивый посетитель Борисовского физкультурно-оздоровительного центра на Чапаева заметил, что плиточник «накосячил». Не будем торопиться с выводами — может, банально нужной плитки не хватило — какая была, такую и положил. Тем более, что он старательный человек — смотрите, как он рисунок составил четко.

Вот и сантехнику пришлось как-то решать проблему маленьких санузлов общежитии БНТУ. Получилось не очень элегантно, зато все работает.

В новом доме в Колодищах соседние квартиры по желанию дольщика объединили в одну еще в период строительства. Был сделан проект перепланировки, в котором проектировщики оставили трубу ливневой канализации в прихожей. Как шест для стриптиза она, на наш взгляд, толстовата. Какие у кого предложения по интеграции ее в интерьер?

Автор фото был краток: «ФОК, Барановичи». Журналисты добавляют — дверь нужно перекрасить.

Аплодируем электрику, который так подключил фены в минском ФОК «Адреналин» (смотрите видео выше).

Находчивости безымянного строителя из Смолевич аплодируем уже стоя. Зачем тратить бюджетные деньги на водосточные трубы, если можно вот так свернуть лист жести в трубочку? Появился этот шедевр после ремонта к Дожинкам.

И немного о строителях-эквилибристах, замеченных у школы номер 45 в Уручье. Обратите внимание на сложносочиненную конструкцию опирания лесов — круглое бревно, парта и свисающая палета. Надеемся, рабочие в школе хорошо учились и все рассчитали верно.