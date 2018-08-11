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Россияне набрали рекордное число розничных кредитов

  • 11.08.2018, 18:49
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Рост долгов, опережающий в разы рост доходов, ведет к кризису.

Желание россиян получить кредит совпало со стремлением ряда банков одолжить деньги как можно скорее, до вступления в силу более жестких регуляторных требований в отношении потребительских займов. В результате крупные банки продемонстрировали рекордные выдачи кредитов населению, пишет finanz.ru.

Сбербанк в прошлом месяце одолжил гражданам рекордные 290 млрд рублей. Этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с прошлым месяцем, и на 70,6% по сравнению с прошлым годом. Июль оказался рекордным и для ВТБ, который выдал 116 млрд рублей новых займов.

У Альфа-банка прирост выдач в июле по сравнению с прошлым месяцем составил 19,8%, а по сравнению с июлем прошлого года - 121,6%. Банк "Восточный" в свою очередь сообщил о том, что в прошлом месяце выдал розничных кредитов на 10% больше показателей июня и на 25% больше выдач июля 2017 года. В "Возрождении" также считают, что результаты июля 2018 года являются рекордными по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Согласно статистике ЦБ, по состоянию на 1 июля объем розничных кредитов банков достиг 13,2 трлн рублей, что на 19,5% больше, чем на 1 июля 2017 года. При этом увеличивается и средний размер кредита. Так, по данным "Национального бюро кредитных историй", средний размер потребительского кредита (кроме кредитных карт, автокредитов и ипотеки) во втором квартале 2017 года составлял свыше 145 тысяч рублей, а во втором квартале этого года перешагнул отметку в 199 тысяч рублей.

Общий размер долга достиг 23,9% годовых доходов населения. Выше долговая нагрузка была лишь перед кризисом в 2014 году (25%), однако этот рекорд будет побит в ближайшие месяцы, если учесть, что люди набирают кредиты почти вдвое быстрее, чем растут их заработки (7,1% против 4% на январь-май), говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.

Происходящее - естественная реакция: население пытается поддержать определенный уровень жизни в условиях стагнации доходов, добавляет он.

С помощью банковских кредитов россияне финансируют каждый 20-й рубль своих расходов на конечное потребление и одновременно начинают проедать накопления, следует из данных РАНХиГС.

По итогам первого квартала доля доходов, направленных на сбережения (6%), оказалась минимальной за 18 лет, а объем выданных кредитов впервые с 2013 года превысил приток депозитов в банки. За 5 месяцев эта разница составила 553 млрд рублей.

Подавляющему большинству лишь кредиты позволяют выйти за пределы базовых потребностей, указывает Хромов: в ходе опроса в начале года 70% россиян заявили, что заработанных денег им хватает только на товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.

Ситуация, когда рост долга в разы опережает рост доходов является "нездоровой и ведущей к кризису", говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: "Это касается не только потребкредитования, но и ипотеки. Население за последние годы нагрузили огромным объёмом обязательств, но без роста доходов обслуживать эти долги будет всё сложнее".


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