«Доктора боятся открывать больничные?» 3 11.08.2018, 18:59

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Медики стараются, чтобы пациент провел на больничном как можно меньше времени.

Об этом «Вечернему Бобруйску» рассказала читательница Анастасия, работающая воспитателем:

– Работаю с детьми. Удивляет, что летом малышей в детском саду не становится меньше. Кажется, что родители не понимают, что детям тоже нужно отдыхать, в том числе и от сада.

На прошлой неделе сама заболела – поднялась температура, горло очень болело, пришлось идти к врачу, потому что по нормам я просто не имею права выходить на работу с такими симптомами. В итоге мне не назначили никакого лечения, а просто порекомендовали купить антибиотик подороже.

Пришлось заниматься самолечением, хотя от этого все вокруг отговаривают. Больничный мне открывали очень неохотно, вообще, я заметила и многие знакомые говорят, что с больничными сейчас настоящая проблема – доктора чего-то опасаются и стараются, чтобы пациент провел на больничном как можно меньше времени.