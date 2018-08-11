закрыть
11 августа 2018, суббота, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Доктора боятся открывать больничные?»

3
  • 11.08.2018, 18:59
  • 5,433

Медики стараются, чтобы пациент провел на больничном как можно меньше времени.

Об этом «Вечернему Бобруйску» рассказала читательница Анастасия, работающая воспитателем:

– Работаю с детьми. Удивляет, что летом малышей в детском саду не становится меньше. Кажется, что родители не понимают, что детям тоже нужно отдыхать, в том числе и от сада.

На прошлой неделе сама заболела – поднялась температура, горло очень болело, пришлось идти к врачу, потому что по нормам я просто не имею права выходить на работу с такими симптомами. В итоге мне не назначили никакого лечения, а просто порекомендовали купить антибиотик подороже.

Пришлось заниматься самолечением, хотя от этого все вокруг отговаривают. Больничный мне открывали очень неохотно, вообще, я заметила и многие знакомые говорят, что с больничными сейчас настоящая проблема – доктора чего-то опасаются и стараются, чтобы пациент провел на больничном как можно меньше времени.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович