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Ученые составили список самых полезных для здоровья продуктов

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  • 11.08.2018, 19:27
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Для этого специалисты из Института общественного здравоохранения Америки проанализировали множество данных.

Ученые из Института общественного здравоохранения Америки проанализировали данные, собранные из центров по контролю и профилактике, и в результате составили список самых полезных для здоровья продуктов, сообщает healthinfo.ua.

Употребление этих продуктов является действенной профилактикой ожирения, а также помогает избежать развития тяжелых заболеваний, заявили исследователи. В частности, ученые порекомендовали регулярно есть разнообразную зелень и листовые овощи. В этих растительных продуктах содержатся высокие уровни витаминов A, B6, C, E, K, способствующих улучшению процессов пищеварения, а также нормализации веса и гормонального фона.

Особо полезным, подчеркнули медики, является шпинат – его присутствие в рационе защищает от инфекционных заболеваний и простуды.

Кроме того, эксперты считают важным употреблять в пищу разнообразную капусту - обычную, цветную, брюссельскую. Капуста является источником набора ценных для укрепления организма нутриентов: кальция, железа, фолиевой кислоты и клетчатки.

Также диетологи из Института общественного здравоохранения Америки дали такой совет: заменить бананы тыквой. Специалисты ссылаются на результаты исследований, показавших, что в тыкве намного больше чем в бананах содержится калия, являющегося одним из главных «сердечных» минералов.


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