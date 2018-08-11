Российский рубль смыло оттоком капитала 4 11.08.2018, 19:40

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Фото: Reuters

Российский валютный рынок продолжает тонуть на фоне рисков санкций и оттока иностранного капитала.

После роста на 2,05 рубля в среду, на 1,11 рубля в четверг на торгах в пятницу доллар прибавил еще 1,24 рубля и достигал отметки 67,8975 - максимальной с 18 апреля 2016 года, пишет finanz.ru.

Евро подорожал на 48 копеек за день и 3,11 рубля с начала недели и обновил 4-месячный максимум - 77,43 рубля.

На рынке нарастает нехватка валюты: суммарный объем зарегистрированных биржей заявок на продажу к концу основной сессии упал до 22 млн долларов, что в 5 раз ниже среднего значения за последний месяц.

К рискам антироссийских санкций добавился "пожар" в экономике Турции, который перекинулся на другие развивающиеся рынки, указывает аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Турецкая лира обесценилась на 20% за день после того, как Дональд Трамп, уже наложивший санкции на турецких чиновников, объявил о двукратном увеличении пошлин на сталь и алюминий для страны.

В ответ президент Реджеп Эрдоган пообещал, что Турция "не склонится на колени" из-за "экономических манипуляций".

Эхо турецкого кризиса обвалило валюты EМ - инвесторы выводят средства из фондов, ориентированных на развивающиеся страны, говорит старший аналитик Manulife Asset Management Ричард Сигал.

Под давлением продавцов южноафриканский ранд упал на 3%, бразильский реал - на 1,8%, а индекс MSCI, отражающий капитализацию фондовых площадок EM, потерял 2,03%.

Бумаги Сбербанка рухнули еще на 4,98% на МосБирже и на 6,06% - в Лондоне. Индекс РТС потерял 3,68% и обновил "дно" с апреля, цены долговых бумаг правительства РФ опустились до минимума за 15 месяцев по индексу RGBI.

Комментарии ЦБ успокоить рынок не смогли: регулятор объявил, что продолжит скупать валюту для Минфина и может лишь на время "скорректировать" объем операций, а на долгосрочном горизонте интервеции будут проведены в полном объеме.

"Власти на данный момент не ставят перед собой цель избежать падения рубля. Поэтому они ничего не будут делать", - говорит трейдер Металлинвестбанка Петр Милованов.

Отток капитала из России тем временем ускоряется: в июле он составил 4,2 млрд долларов, в 10 раз превысив показатель за весь второй квартал, сообщил накануне ЦБ.

К вывозу подключается частный сектор, в этих условиях курс доллара может подняться до 70 рублей, прогнозирует Райффайзенбанк.

Экспортеры, к помощи которых взывал центробанк, продают валюту не охотно, говорит аналитик Сбербанк CIB Алиса Закирова.

Одни, вероятно, придерживают валютную выручку в ожидании более слабого курса, другие - копят валюту для выплат по внешнему долгу (34 млрд долларов до конца года), рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Погашение займов вымывает валюту из России и приводит к тому, что долларовые запасы банков скудеют, говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов. Об этом свидетельствует резкий взлет процентных ставок по долларовым депозитам: к июню, по данным ЦБ РФ, средние ставки по вкладам на срок до года подскочили до 1,76% годовых против 0,83% в апреле (и 0,76% в январе).

"Не исключено, что в российской банковской системе просто физически не хватает долларов, чтобы дать отпор атакам на рубль, - говорит Дроздов. - И в ближайшие если не часы, то дни мы увидим новый виток обесценения российской валюты".