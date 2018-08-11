Правозащитник рассказал, как взыскать моральный вред с виновника ДТП 5 11.08.2018, 19:54

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Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Леонид Судаленко поделился собственным примером.

Правозащитник Леонид Судаленко на собственном примере рассказал гомельской «Весне» о том, как взыскать моральный вред с виновника дорожно-транспортного происшествия.

В суд Новобелицкого района г. Гомеля

ИСТЕЦ: Судаленко Леонид Леонидович,

адрес для корреспонденции:

г. Гомель, ул. Полесская,52

тел. моб. +375 (29) 654-70-11

ОТВЕТЧИК: Открытое акционерное общество "Новобелицаавтотранс",

юридический адрес: г.Гомель, ул.1-я Техническая,16а

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

(о взыскании морального вреда)

Согласно генеральной доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке 29 августа 2017 года, я уполномочен владеть, пользоваться и распоряжаться легковым автомобилем марки NISSAN X-TRAIL, 2015 года выпуска, регистрационный знак 7435 IН-3.

22 мая 2018 года мой автомобиль был припаркован на открытой площадке возле круглосуточного магазина «Провинция», находящегося на перекрестке проспект Речицкий и ул. Косарева в г. Гомеле, где неустановленным лицом, управляющим грузовым автомобилем было совершено ДТП с участием моего стоящего автомобиля, после чего водитель грузовика скрылся с места ДТП.

Указанным ДТП моему автомобилю были причинены значительные механические повреждения на общую сумму 880 рублей, что подтверждается актом выполненных работ №00832 от 27 июня 2018 года, заключенного между мною и ООО «АвтоРиОцентр».

Впоследствии ГАИ УВД Гомельского облисполкома установили лицо, совершившее указанное ДТП. Виновником оказался работник ответчика Загуменников В.А., водитель грузового автомобиля ГАЗ-53, регистрационный знак АА 6123-3, который принадлежит ответчику.

21 июня 2018 года в отношении водителя автомобиля, работника ответчика был начат административный процесс по ч.2 статьи 18.17 КоАП Республики Беларусь.

Усугубил ситуацию тот факт, что на момент совершения ДТП, грузовой автомобиль, принадлежащий ответчику, не был застрахован, в результате чего мне пришлось оплатить весь ремонт автомобиля за свой счет.

Указанным ДТП мне причинен значительный моральный вред, который заключается в причинении нравственных страданий, вызванными перенесенными мною волнениями, страхом, утратой веры в добросовестность людей, законность и справедливость, денежную компенсацию которого я оцениваю в 2000 (две тысячи) рублей.

Совершенное работником ответчика по его вине ДТП унизило мое человеческое и гражданское достоинство, заставило меня на протяжении всего периода с момента ДТП и до настоящего времени ощущать свою беззащитность перед недобросовестными собственниками источников повышенной опасности, которые позволяют себе их эксплуатировать без страхования своей ответственности, а также перед безответственными водителями, нарушающими Правила дорожного движения водителями.

Легковой автомобиль, которым я владею и распоряжаюсь, приобретен абсолютно новым в автосалоне «Nissan в Гомеле – Автонова Моторс», находится в указанном автосалоне на полном гарантийном обслуживании. В мои планы входило участвовать в конце текущего года в Программе «В кругу Nissan», предлагающей автосалоном обмен автомобиля «Nissan» с пробегом на новый, что после механических повреждений, причиненных по вине работника ответчика, невозможно осуществить, поскольку автомобиль даже после ремонта и восстановления считается автомобилем, бывшим в ДТП. Я поставлен в условия отчаянности и безысходности, так как лишен по вине ответчика своей мечты - обменять свой автомобиль с пробегом на новый автомобиль, что продолжает причинять мне нравственные страдания.

Статья 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь к нематериальным благам относит, в том числе и личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения.

В силу статьи 152 ГК Республики Беларусь, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсация указанного вреда.

Согласно ч. 1 статьи 937 Гражданского кодекса Республики Беларусь юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работников при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Статьей 948 ГК Республики Беларусь установлено, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование в том числе и транспортных средств), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Согласно п.10. постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28.09.2000г. №7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» - моральный вред, причиненный жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсируется владельцем источника повышенной опасности.

Таким образом, прихожу к выводу, что ответчиком по настоящему иску является владелец источника повышенной опасности грузового автомобиля ГАЗ-53, регистрационный знак АА 6123-3 ОАО «Новобелицаавтотранс», который обязан возместить мне причиненный моральный вред.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 151-152, 937 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статьей 6 ГПК Республики Беларусь,

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика Открытое акционерное общество "Новобелицаавтотранс" в пользу истца Судаленко Леонида Леонидовича денежную компенсацию причиненого морального вреда в размере 2000 (две тысячи) рублей, а также расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 73,5 рублей, а всего 2073,5 (две тысячи семьдесят три рубля, пятьдесят копеек).

Приложение:

- Копия искового заявления для ответчика.

- Квитанция об оплате госпошлины в размере 3-х базовых величин.

- Копия доверенности на автомобиль.

- Копия счет-фактуры по ремонту автомобиля.