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Германия создает агенство кибербезопасности

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  • 11.08.2018, 20:05

Новое ведомство должно обеспечить Бундесвер и спецслужбы страны необходимыми средствами для защиты от кибератак.

Федеральное правительство Германии по инициативе министерства обороны и министерства внутренних дел страны разрабатывает планы по созданию госагентства по развитию кибероружия, сообщает «Европейская правда».

Правительство планирует одобрить создание "агентства по инновациям в сфере кибербезопасности" на своем заседании в среду, 15 августа.

Новое ведомство должно обеспечить Бундесвер и спецслужбы страны необходимыми средствами для защиты от кибератак. Ожидается, что благодаря агентству правительственные структуры будут обладать продуктом для анализа угроз и возможного виртуального удара в ответ и не будут вынуждены ждать его появления на рынке и покупать.

Таким образом, как указано в предложении министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляєн (и главы МВД Хорста Зеехофера, агентство "сделает надежный вклад в обеспечение безопасности будущего Германии".

В создании ведомства Германия ориентируется на соответствующие государственные агентства США и Израиля. Министерство обороны планирует в 2019 и 2020 годах выделять ежегодно около 50 миллионов евро на исследования и технологические разработки в киберсекторе.


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