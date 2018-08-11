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Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер

  • 11.08.2018, 21:00
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Танкер принадлежит компании, на которую Украина наложила санкции.

Судно уже два дня не может покинуть порт, но решения о задержании танкера и его команды пока нет, сообщает «Эхо Москвы».

Танкер принадлежит компании, на которую СНБО Украины наложил санкции. Как сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, cуд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, состоится в понедельник. По ее словам, к команде танкера у украинских властей претензий нет.


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