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Пассажиры минской подземки попали под необычный «дождь»

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  • 11.08.2018, 21:26
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Рабочие повредили водопровод.

Днем 11 августа в тоннеле между станциями «Фрунзенская» и «Немига» прошел небольшой «грязевой дождь». Об этом tut.by сообщил один из пассажиров минского метро.

— Мы ехали в третьем вагоне. Состав двигался очень медленно, практически остановился, послышался шум, и мы оказались забрызганы грязью, — рассказал очевидец. По словам мужчины, это была «вода с песком и мусором», испачкан был не он один.

Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб сообщил, что все произошло примерно в 14.30 из-за повреждения водопровода на улице Обойной. Его пробила какая-то сторонняя организация, которая вела там ремонтные работы.

Воду оперативно перекрыли, в течение часа все неполадки были устранены.

- Движение поездов при этом не останавливали. Метрополитен работал в штатном режиме, — добавил Андрей Дроб.


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