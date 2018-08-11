Подборка лучших фильмов для фанатов гор 2 11.08.2018, 21:36

Устраивайтесь поудобнее и покоряйте самые высокие вершины вместе с главными героями.

Среди нас живут люди, которые не могут жить без похода в горы. Они считают свое увлечение смыслом жизни, наполненной опасностями и рисками. Tio.by предлагает ознакомиться с подборкой фильмов, раскрывающие истинную любовь к горным ущельям и снежным лавинам.

Устраивайтесь поудобнее и постарайтесь покорить самые высокие вершины вместе с главными героями сюжетов.

ЭВЕРЕСТ

О чем: Группа из нескольких альпинистов прибывают к подножию Эвереста в 1996 году. Каждый из них - настоящий ценитель опасностей и сложностей. Альпинисты полны решимости покорить самую высокую гору в мире. Они понимают, что не все вернутся домой. Сильнейший буран встал у них на пути, а команда состоит не только из профессионалов. Опытные альпинисты должны поставить свою жизнь под удар, чтобы спасти остальных.

Кому смотреть: Людям, которые ценят мужские поступки в экстренных ситуациях.

МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ

О чем: Сюжет основан на истории двух абсолютно разных людей. Бен - успешный врач, который должен прооперировать больного в другом городе. Алекс - молодая журналистка, спешившая на собственную свадьбу. Им предстоит случайно познакомиться в аэропорту, когда из-за погодных условий их рейс отменяют. Чтобы совершить свое предназначение, они соглашаются лететь на маленьком самолете. Спустя некоторое время самолет терпит крушение в горах, и только они остаются в живых. Оставшись без связи, без средств к существованию, они понимают, что жизни зависят только от них самих.

Кому смотреть: Фильм подходит для просмотра всей семьей.

МЕРУ

О чем: Об отчаянных поступках. Три опытных альпиниста – главные герои сюжета. Они устали от однообразной и скучной жизни, поэтому решаются совершить восхождение на гору Меру. Гималайские горы таят множество опасностей и непредсказуемых моментов. Любой альпинист оценивает по достоинству Меру, считая гору лакомым кусочком. Отважившись на подъем, альпинистов ждет ужасающая опасность.

Кому смотреть: Людям, сильных духом и наполненных мужеством.

127 ЧАСОВ

О чем: Многие знают, что горы никогда не прощают ошибок. Альпинистам необходимо быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку горной местности. Главный герой Аарон Ролстон отправляется покорить гору. Аарон работал спасателем-волонтером, поэтому решил в одиночку доказать себе, что способен в жизни на нечто большее. Попадая в каменную западню, герой остается без еды, воды на несколько суток. Аарону придется собраться с духом и силами, чтобы придумать, как выбраться из горной ловушки.

Кому смотреть: Сильным духом зрителям.

НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ

О чем: Фильм основан на реальных событиях Эрика Лемарка. Главный герой - олимпийский чемпион по хоккею на льду. Ему пришлось покинуть спорт и найти новые увлечения. Эрик погряз в наркотиках, но активно занимается сноубордингом. Однажды он отправился покорять горные окрестности, но там попадает в снежную бурю и теряется на восемь дней. Ему пришлось бороться за свою жизнь, и он смог выжить, потеряв обе ноги.

Кому смотреть: Зрителям, которые любят фильмы, основанные на реальных событиях.