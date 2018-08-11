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СМИ: Шпилевский покинул пост руководителя тренерского штаба брестского «Динамо»

  • 11.08.2018, 22:00
Алексей Шпилевский

Тренировочным процессом в команде будет руководить Марцел Личка.

Белорусский ресурс Football.by сообщил, что Алексей Шпилевский покинул пост руководителя тренерского штаба брестского «Динамо». По информации ресурса, тренировочным процессом в команде будет руководить Марцел Личка.

На сайте клуба информации об этом пока нет, пресс-секретарь клуба пока недоступна для комментариев, пишет tut.by.

В декабре 2018 года Алексей Шпилевский должен пройти обучение на тренерскую категорию PRO, после чего он мог официально возглавить «Динамо-Брест».

Football.by пишет, что Шпилевский не покидает клуб, а продолжит работать в «Динамо» в другой должности. Сообщается о том, что 30-летний специалист будет работать с динамовской футбольной академией.

Алексей Шпилевский возглавил клуб 29 июня.

Под его руководством брестское «Динамо» провело семь матчей (по три — в чемпионате страны и квалификации Лиги Европы и один — в Кубке Беларуси), в которых одержало две победы, три раза сыграло вничью и дважды проиграло. Разница забитых-пропущенных мячей — 10−14.

Последний матч своей команды против «Аполлона» в Лиге Европы Шпилевский смотрел с трибун, так как был дисквалифицирован УЕФА. «Динамо» крупно уступило — 0:4. В Кубке Беларуси команда под его руководством только в серии пенальти смогла пройти скромный полупрофессиональный «Клецк».

При Алексее Шпилевском брестское «Динамо» рассталось с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем, под вопросом было нахождение в клубе и Павла Савицкого, но Павел был прощен.

Молодой специалист отметил, что с Артемом он не сошелся характерами. Сам Милевский заявил, что тренер с первых дней хотел изгнать его из команды.

Контракт Шпилевского был рассчитан до 2020 года. Сергей Ковальчук формально был в должности главного тренера, но руководил командой в тренировочном процессе и во время матчей Шпилевский.

Напомним, что с 10 мая временно исполняющим обязанности главного тренера в брестском «Динамо» был спортивный директор Сергей Ковальчук. Он тренировал команду после отставки чешского специалиста Радослава Латала, который был наставником брестчан с 31 декабря 2017 года.

Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Вызывался в сборные Беларуси различных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Однако из-за серьезной травмы спины карьеру футболиста пришлось закончить. В 2011 году в немецком Кельне получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым в Германии ее обладателем. Тренерскую карьеру начал в академии «Штутгарта».

С 2013 по 2018 год работал тренером академии «РБ Лейпциг». Он свободно говорит на четырех языках — русском, английском, испанском и немецком.

Алексей Шпилевский — сын известного футбольного агента Николая Шпилевского, который долгие годы сотрудничал с 6-кратным лучшим футболистом Беларуси Александром Глебом.


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