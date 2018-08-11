Пионтковский: США могут расширить санкции на всех фигурантов «кремлевского доклада» 11.08.2018, 22:12

Андрей Пионтковский

Путин пытается компенсировать потери от санкций за счет россиян.

Правитель России Путин ответит на усиление санкций Запада повышением налогового давления на граждан России и сокращением социальных льгот. Как сообщает gordonua.com, такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире Sotnik TV.

"Он уже отвечает. И пенсионным законодательством, и налогом на добавленную стоимость, законом, и "платонами" (в 2015 году в РФ вели плату за проезд грузовиков свыше 12 т по федеральным дорогам в рамках системы "Платон"), и тысячами других вещей по ограблению народа", – считает политолог.

Он добавил, что в связи с этим Путину не удастся отвлечь людей "имперской политической платформой". Пионтковский добавил, что США могут расширить санкции на всех фигурантов "кремлевского доклада".

"Под раздачу попадут десятки ролдугиных (в файлах, опубликованных в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей, содержится информация о нескольких компаниях, зарегистрированных на друга российского президента, виолончелиста Сергея Ролдугина), выполняющих роль путинского кошелька", – подытожил политолог.

19 июля Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. 3 августа Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с нынешних 18%.

Президент РФ также поручил правительству изучить возможность изъятия более 500 млрд руб. у компаний для финансирования национальных проектов.

8 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение наложить санкции на Россию за использование химического оружия при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. После сообщения властей США о возможном введении новых санкций в отношении российских компаний в РФ произошло резкое падение рубля и курса акций.